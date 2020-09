Wehnsen

Normalerweise herrscht in dem kleinen Ort Wehnsen am letzten Wochenende im September dichtes Gedränge beim Kartoffelfest. Dieses Jahr machte Corona den Veranstaltern jedoch einen Strich durch die Rechnung. So ganz sang- und klanglos wollte die Erzeugergemeinschaft Hoorn’s Hof aber nicht über den Termin hinweggehen und bot mit dem Einkellerungs-Wochenende eine Alternative an. Wer mochte konnte vorfahren, und sich Kartoffeln und Zwiebeln direkt in den Kofferraum laden lassen.

Service am Feld: Wer mochte konnte sich Kartoffeln von Jürgen Hacke direkt ins Auto laden lassen. Quelle: Nicole Laskowski

Anzeige

Angeboten wurden darüber hinaus verschiedene Obstsorten und Kürbisse. Leider spielte das Wetter nicht so richtig mit. Den ganzen Sonnabend über regnete es kräftig und auch am Sonntag war es schon sehr herbstlich mit kühlen Temperaturen und Wind. Trotzdem zählte Mitorganisator Jürgen Hacke stündlich 10 bis 15 Kunden, die er auch gerne über die Kocheigenschaften seiner Erdäpfel informierte. „Wer festkochende Sorten sucht, ist mit Linda und Belana gut bedient. Lilly ist mehlig, ebenso die rote Laura, die wir sonst auf dem Kartoffelmarkt zu den heiß begehrten Puffern verarbeiten“, erklärte der Landwirt. Darauf mussten die Fans in diesem Jahr allerdings verzichten.

Weitere PAZ+ Artikel

Archivfoto: Das Kartoffelfest ist unter normalen Bedingungen ein Besuchermagnet. Tausende Menschen strömen nach Wehnsen, allerdings nicht in diesem Jahr. Quelle: Birthe Kußroll-Ihle

Erzeuger erzielen geringere Preise

Die Pandemie wirke sich auch auf die Erzeuger spürbar aus, berichtete Hacke. Die Preise für Kartoffeln seien im freien Fall. Die Industrie nehme deutlich weniger Kartoffeln als sonst ab. Pommes oder Chips seien wenig gefragt ohne Veranstaltungen wie Schützenfeste oder auch die Fußball-Europameisterschaft. Nur rund acht Euro erzielen Landwirte derzeit pro 100 Kilo Kartoffeln. Im Vergangenen Jahr lag der Preis mit rund 22 Euro fast dreimal so hoch. Diese Entwicklung bekommen Endverbraucher hingegen kaum an den Preisen im Supermarkt zu spüren.

„Die Ernte ist dieses Jahr normal ausgefallen, auch wenn durch die Trockenheit Qualitätsmängel entstanden sind. Beim Getreide und den Rüben sieht es ähnlich aus. Das Wasser fehlt eben. Auch bei der Braugerste merken wir Corona ganz deutlich. Die Brauereien brauchen erheblich weniger, weil der Absatz an Fassbier stark zurückgegangen ist“, sagt Hacke.

Direktvermarktung boomt während des Lockdowns

Erheblich besser laufe hingegen seit Corona die Direktvermarktung. Viele Menschen schätzten gerade während des Lockdowns die Nähe und schnelle Erreichbarkeit. Da auch viele Menschen mehr Zeit zuhause verbracht haben, wurde zudem mehr selbst gekocht und regionale Produkte mehr wertgeschätzt.

„Wir durften ja durchgängig öffnen, galten als systemrelevant. Zum Teil war der Andrang in den Hofläden und auf den Märkten gar nicht zu bewältigen. Die meisten Kunden waren aber geduldig und haben sich überwiegend an die Regeln gehalten. Sehr gut werden seit dem Lockdown auch unsere Verkaufsautomaten angenommen“, berichtet der Landwirt.

Obst im Preis leicht gestiegen

Ähnliche Erfahrungen hat auch Anita Brunckhorst aus Agathenburg im Alten Land gemacht. Sie bot in der Scheune neben dem Hofladen viele verschiedene Apfelsorten, Zwetschgen, Birnen, Quitten und Kürbisse an. Die Apfelernte sei in diesem Jahr gut ausgefallen, allerdings sei das Obst etwas teurer als in den Vorjahren. Gerne griffen die Kunden zu Bio-Früchten. „Besonders beliebt sind auch unsere alten Sorten wie Alkmene, Boskop und Cox Orange. Viele Kunden kaufen auch Zwetschgen und Hokkaido-Kürbisse. Die lassen sich ja mit Schale verarbeiten und schmecken zu Suppe gekocht richtig lecker“, so Brunckhorst.

Von Nicole Laskowski