Schreck am Samstagmorgen: Als der Oelerser Landwirt Fritz Seffer seine tragenden Kühe von der Weide in den Stall holen will, entdeckt er ein totes Kalb mit aufgerissenem Bauch. War es wieder ein Wolf? Jüngst hatten Wölfe ganz in der Nähe zwischen Dollbergen und Uetze eine trächtige Ponystute gerissen und ein Fohlen schwer verletzt.