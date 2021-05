Eddesse/Plockhorst

Menschliches Verschulden und eine ungünstige Wetterlage haben vor 210 Jahren gleich in zwei Dörfern der heutigen Gemeinde Edemissen Katastrophen ausgelöst: Sowohl in Eddesse als auch in Plockhorst kam es zu verheerenden Bränden. In Eddesse brannte es am 13. Mai 1811, also vor genau 210 Jahren.

Vom „wohl schwärzesten Tag in der Geschichte des Dorfes Eddesse“ schreibt der frühere Eddesser Detlef Neuhaus, der sich an die PAZ gewendet hat, um an das Ereignis zu erinnern, das nach seiner Einschätzung im Bewusstsein der Eddesser noch immer präsent ist. Er bezieht sich dabei auf den Heimatspiegel – eine früher regelmäßig erschienene Beilage der PAZ – vom Dezember 1966.

„An jenem Tag zog ein scharfer Ostwind durch die Straßen. Seit Wochen hatte es nicht geregnet, das Land litt unter der Trockenheit“, schreibt Neuhaus. Die Bauern des Dorfes hätten mit den Knechten und Mägden auf den Feldern gearbeitet, als im Hof des Pfarrhauses ein Feuer ausbrach. Verschuldet hatte ihn offenbar die Frau des Pfarrers, durch deren Unachtsamkeit im Umgang mit glühender Asche aus dem Küchenherd sich herumliegendes Stroh entzündete. „Bald darauf standen das 1752 erbaute Pfarrhaus und die Küsterei in Flammen“, so Neuhaus.

Der starke Wind verteilte die Funken in westliche Richtung

Infolge des starken Windes breitete sich der Brand durch Funkenflug auf die westlich der Kirche gelegenen Gehöfte aus. Die Fachwerkhäuser mit den strohgedeckten Dächern brannten innerhalb kürzester Zeit lichterloh. Zu jener Zeit musste das Wasser noch mit Eimern aus dem Löschteich herangeschafft werden, so dass die verzweifelten Löschversuche der Dorfbewohner nicht viel ausrichten konnten. 14 Bauernhäuser und ihre Nebengebäude brannten ab. Menschenopfer waren zum Glück nicht zu beklagen, und auch die Kirche blieb unversehrt.

Noch heute sind laut Neuhaus Zeugnisse des Brandes im Dorf sichtbar. Ein Gedenkstein im Umfeld der Kirche erinnert an das Unglück. Er wurde zum 200. Jahrestag des Ereignisses auf Initiative von Ortsheimatpflegerin Adelheid Schmidt aufgestellt. Das „Alte Pfarrhaus“ an der Dollberger Straße, das heute als Begegnungshaus und Kindergarten dient, war die frühere Pfarrscheune. Sie lag westlich des abgebrannten Pfarrhauses, bliebt vom Feuer verschont und wurde damals zum neuen Amtssitz des Pastors umgebaut.

Die frühere Pfarrscheune überstand den Brand. Sie wurde zum Amtsitz des Pastors umgebaut. Heute sind hier die Begegnungsstätte und der Kindergarten. Quelle: Detlef Neuhaus

Gehöfte wurden wieder aufgebaut

Bald nach dem Brand wurde auch mit dem Wiederaufbau der Gehöfte begonnen. Darauf deuten die Jahreszahlen 1811 und 1812 über den Dielentüren einiger Bauernhäuser im westlichen Ortsteil hin. Inschriften wie diese erinnern an das Unglück: „O wie schnell nahm Feuer und Wind mir mein Haus und mein Vermögen, war ich nicht noch Gottes Kind, wo wird ich was wieder kriegen, Gottes Vater treu, baut mein Haus mir neu und segne mich und meinen Stand. Gott sei mir künftig gnädig. Amen.“

Dieses Gebäude wurde 1811 nach dem Brand errichtet, wie die Balkeninschrift beweist. Quelle: Detlef Neuhaus

„Zwei der Hofinhaber ließen ihre Neubauten in der Nähe ihrer Ländereien am Schwarzwasser errichten, wo später der Ortsteil Klein Eddesse entstand. Auch die Nähe eines Gewässers als Löschwasserreserve mag bei der Auswahl des Bauplatzes eine Rolle gespielt haben“, berichtet Neuhaus. Auf lange Sicht habe der Brand durchaus auch positive Effekte gehabt: Die Gebäude waren moderner, die enge Siedlungsstruktur wurde aufgelockert, und die Besitzer „waren wohlhabender als zuvor“, schrieb der nachfolgende Pastor Ernst in seiner Pfarrchronik.

In Plockhorst brannte es am 24. April

Bereits kurz davor, am 24. April, ereilte Plockhorst ein ähnliches Schicksal. In der Chronik des Dorfes hat Helmut Evers über den großen Brand geschrieben. Auch dort waren die meisten Dorfbewohner auf dem Feld, als Kinder auf die verhängnisvolle Idee kamen, ein Feuer zu entzünden. Ein Junge holte brennende Kohlen aus dem Feuer des Hirtenhauses. Als er stolperte, fielen die Kohlen ins Stroh. Schnell brannte das ganze Haus, und auch in Plockhorst verbreiteten sich die Funken über das ganze Dorf und setzen die Strohdächer in Brand. Die Einwohner mussten hilflos mit ansehen, wie innerhalb von 45 Minuten das ganze Dorf in Schutt und Asche sank. Insgesamt 32 Gebäude fielen den Flammen zum Opfer. 72 Menschen verloren ihre gesamte Habe, 15 Familien waren betroffen.

Die Nachricht von dem Unglück und der Not der Plockhorster verbreitete sich schnell. Eine Welle der Hilfsbereitschaft rollte an: Man half mit Geld, Fuhrwerken, Holz und Arbeitskräften. Viele fleißige Hände bauten in gemeinsamer Arbeit das Dorf wieder auf. Diesmal allerdings ließ man zwischen den Häusern mehr Platz, um eine mögliche spätere Feuersbrunst besser bekämpfen zu können. Einige der Höfe wurden verlegt, so bekam der Ort ein neues Gesicht. Und zwei neue Feuerlöschteiche hob man aus – sehr zur Freude der Kinder, die hier im Sommer planschten und im Winter Schlittschuh liefen. Auch in Plockhorst erinnert ein vor zehn Jahren aufgestellter Gedenkstein an den großen Brand.

Von Kerstin Wosnitza