Vollsperrung: L 320 zwischen Edemissen und Alvesse wird saniert

Am kommenden Dienstag und Mittwoch soll die Fahrbahn der Landesstraße saniert werden. Dafür erfolgt zwischen Edemissen und Alvesse eine Vollsperrung. Die Umleitung führt über Blumenhagen.

Die L 320 in Klein Blumenhagen: Wegen der Sanierungsarbeiten soll die Umleitung am Dienstag und Mittwoch in Richtung Blumenhagen verlaufen. Quelle: Archiv