Viele Edemisser traurig: Fleischerei Rohde schließt 

Edemissen

Für ihre hausgemachte Mettwurst, die raffinierten Grillspezialitäten oder Mittagsmenüs wie Zungenragout, gegrillte Haxe oder Rinderrouladen reisten Kunden aus dem gesamten Landkreis an, auch ihr Partyservice war weit über die Grenzen Edemissens hinaus bekannt. Wenn Fleischermeisterin Thea Rohde am 19. Juni ihre Schürze abbindet und die Tür ihrer Fleischerei und ihres Partyservice für immer schließt, endet eine Ära in Edemissen. 1987 hatte sie mit ihrem Mann Hans-Werner den Betrieb an der Eltzer Drift von den Schwiegereltern übernommen, 34 Jahre später ist Schluss, die gebürtige Hessin geht in den verdienten Ruhestand. Ob sie mit einem Sekt auf die Rente anstoßen werde, weiß sie aber noch nicht. „Denn es ist auch Wehmut dabei. Ich habe den Betrieb schließlich mit Herzblut gemacht. Das war mein Leben. Und natürlich werde ich die Kunden vermissen“, unterstreicht die 61-Jährige.

Ein eingespieltes Mutter-Tochter-Gespann: Fleischereimeisterin Thea Rohde und Verkaufsleiterin Katharina Rohde-Ahrens. Quelle: Ralf Büchler

Über den Tresen im Fleischerei-Geschäft von Thea Rohde werden derzeit warme Abschiedsworte mindestens genauso häufig gereicht wie Nackensteaks. Viele Kunden äußern ihr Bedauern über die Schließung und bedanken sich für die zurückliegenden Jahre. „Das berührt uns sehr“, betont Thea Rohde. Ortsheimatpfleger Dieter Grabenstein wird zwei Sachen besonders vermissen: „Ganz hervorragend war das Mett und die Bratwurst“, sagt er. Tobias Sturm, der Vorsitzende des Bürgercorps, hätte sich so gerne wieder eine fertige Weihnachtsgans bestellt. „Die war bombe, aber auch die Frischkäse-Cremes“, schwärmt er. Das Lob der Kunden – es war all die Jahre der Antrieb. „Wenn der Kunde davon schwärmt, dass zum Beispiel unsere Salate toll sind, dann beflügelt das“, stellt die Chefin fest.

Mit 44 und als dreifache Mama bildete sie sich noch einmal fort

In Hessen hatte Thea Rohde einst als 16-Jährige den Beruf der Fleischereifachverkäuferin gelernt. Ihr hessischer Akzent ist immer noch herauszuhören. Nach ihrer Ausbildung lernte sie in der „besten Metzgerei am Platze“ im benachbarten Aschaffenburg ihren Mann, den gebürtigen Edemisser Hans-Werner Rohde kennen, mit dem sie 1987 die Metzgerei ihrer Schwiegereltern übernahm, die die schon seit 1961 betrieben hatten. Trotz der Geburt und Erziehung von drei Kindern, arbeitete Thea Rohde stets im Betrieb mit. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes im Jahr 2000 führte sie das Geschäft alleine weiter. Mehr noch: Als 44-Jährige drückte sie sogar noch einmal die Schulbank und bildete sich zur Fleischermeisterin und Betriebswirtin des Handwerks weiter. „Es war eine anstrengende, aber auch sehr schöne Zeit.“

Thea Rohde und Katharina Rohde-Ahrens vor ihrem Geschäft in der Straße Eltzer Drift. Das Gebäude ist verkauft, eine Fleischerei wird aber nicht einziehen. Quelle: Ralf Büchler

Das Mutter-Tochter-Gespann ergänzt sich gut

Ihre Leidenschaft für den Beruf – sie ist spürbar und bei der Zusammenstellung für Büffets auch sichtbar. Ihr ist es gelungen, Kunden nach Italien oder Spanien mitzunehmen, obwohl sie gar keine Reiseleiterin ist. Ihre Stärke ist der gute Geschmack, zum Beispiel das Tüfteln an Pestos und extravaganten Cremes, der Einsatz von Kräutern und Gewürzen. „Würzen – das war mein Spleen“, sagt Thea Rohde, die sich selbst als „Vollblut-Fleischerin“ bezeichnet. Und dafür wurde auch an Wochenenden geschnitten, gewürzt, püriert, fein dekoriert oder nachts gegrillt, wenn andere feierten. Die Fleischerei Rohde betrieb Grillstände für Schützenfeste etwa in Rietze, Eickenrode und Edemissen oder auch auf dem Wehnser Kartoffelfest. „Rohdes Bratwurst“ – das war ein Markenzeichen.

Im Jahr 2006 ließ Thea Rohde das Geschäft umbauen und ihre Tochter Katharina, inzwischen selbst Verkaufsleiterin und Betriebswirtin des Handwerks, trat mit ins Unternehmen ein. Das passte, die Fleischermeisterin und Verkaufsleiterin ergänzten sich gut. „Katharina war gerne an der Front bei den Kunden. Sie konnte die Bestellungen alleine fertig machen, so gut kannte sie die Wünsche und Vorlieben. Ich habe gerne die Sachen im Hintergrund gemacht“, erzählt Thea Rohde.

Haus samt Geschäft ist verkauft

Gerne hätte sie das Traditionsgeschäft einem Nachfolger übergeben – darum hatte sie sich sehr bemüht. Doch es gab keinen Interessenten. Vielleicht die Corona-Krise, vielleicht der fehlende Mut zur Selbstständigkeit, vielleicht der Fachkräftemangel – Thea Rohde kann die Gründe nur vermuten. Um ihre fünf Angestellten macht sie sich keine Sorgen. „Fachkräfte werden gesucht“, weiß sie. Das Haus samt Geschäft ist verkauft. Die Fleischermeisterin wird nach Hannover ziehen. Worauf sie sich im Ruhestand am meisten freut? „Dinge ohne Druck machen zu können – darauf freue ich mich am meisten. Oder häufiger mal aufs Trekkingrad zu steigen – da bin ich bisher nur sonntags dazu gekommen“, sagt sie. Und wie wäre es mit Ausschlafen? „Ich bin eine Frühaufsteherin. Dass ich um 5 Uhr wach werde, wird wohl noch einige Zeit so bleiben“, vermutet Thea Rohde mit einem Schmunzeln.

Von Christian Meyer