Versuchter Diebstahl aus Blumengeschäft in Wipshausen

Wipshausen

Tatort Rathausring: Die Polizei in Edemissen sucht Zeugen, die Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können, der am Freitagmittag versucht haben soll, aus dem Verkaufsraum eines Blumengeschäftes in Wipshausen etwas zu stehlen. Der Mann soll in einem passenden Moment versucht haben, eine verschlossene Kasse aufzubrechen. „Als weitere Personen den Verkaufsraum betraten, brach der Unbekannte die Tatbegehung ab und flüchtete ohne Diebesgut“, teilte die Polizei mit.

Wurde er im Linienbus beobachtet?

Der Tatverdächtige soll in der Folge in einen Linienbus gestiegen sein. Der Mann habe dunkle kurze Haare und sei mit einer schwarzen Steppweste, einem dunklen Kapuzenpullover sowie einer Jeans bekleidet gewesen.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edemissen unter Telefon 05176/976480 zu melden.

Von Christian Meyer