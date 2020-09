Rietze

Die Angst bei den Pferdebesitzern ist groß: Nachdem auf einer Weide bei Rietze in der Gemeinde Edemissen in der Nacht zu Freitag eine Tinker-Stute durch Bisse so schwer verletzt wurde (wir berichteten), dass sie eingeschläfert werden musste, sind die Befürchtungen groß, dass ein Wolf dafür verantwortlich sein könnte. Und auch Wolfsberater Heiko Weber hält dies für wahrscheinlich: „Die Art der Verletzung deutet auf einen Wolf hin“, sagt er.

Weber ist als Wolfsberater für die Kreise Helmstedt und Wolfenbüttel zuständig, wurde jedoch vom Veterinäramt hinzugezogen, da das schwer verletzte Pferd in eine Tierklinik in Königslutter gebracht wurde. „Ich habe die Fakten aufgenommen und eine Fotodokumentation erstellt“, schildert Weber. Auch eine DNA-Probe hat er entnommen. Sie soll Aufschluss darüber geben, ob es sich tatsächlich um einen Wolfsangriff handelt.

Weber hat sich auch die Weide, auf der die etwa 1,50 Meter große Tinker-Stute mit anderen Pferden stand, angesehen. „Sie war mit einem Litzenzaun gesichert, der zwar die Pferde auf der Weide hält, aber praktisch frei zugänglich ist für Raubtiere“, erzählt er.

Veterinärin vermutet Jungwölfe als Verursacher

Auch eine Veterinärin vom Wolfsbüro, die sich zufällig wegen einer Schulung in der Gegend aufhielt, habe die Weide und die Fotos in Augenschein genommen. „Sie hat die Vermutung geäußert, dass es sich um einen Wolfsangriff handelt“, so der Wolfsberater. Darauf deute die stark blutende Wunde im Unterleibsbereich hin. Und noch eine Vermutung habe die Veterinärin geäußert: „Dass es sich um mehr als einen Wolf gehandelt hat, eventuell um Jungwölfe, die noch nicht so erfahren sind“, so Weber. Denn üblicherweise hielten sich Wölfe an kleinere Tiere, von denen für sie selbst keine Gefahr ausgehe.

Ob die DNA-Probe, die nun an das Senckenberg-Institut bei Frankfurt am Main geschickt wird, ein Ergebnis bringt, ist offen. „Die Veterinärin hat vermutet, dass durch die starke Blutung Speichelreste des Angreifers abgespült worden sein könnten“, erklärt der Wolfsberater. „Die Bearbeitung der Proben nimmt einige Zeit in Anspruch, da dort DNA-Analysen für das gesamte Bundesgebiet vorgenommen werden“, informiert Lotta Cordes, Sprecherin des niedersächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.

Pferdebesitzer sind in Angst

Bei den hiesigen Pferdebesitzern indessen geht die Angst um. „ Peine ist Pferdeland, dass so etwas passiert, damit hat keiner gerechnet“, sagt Anne Dopatka vom Reit- und Fahrverein Wipshausen. Sie fühlt sich als Pferdebesitzerin vom Land allein gelassen. „Wenn man die Wölfe nicht zum Abschuss freigibt, sollte man sie betäuben und umsiedeln“, fordert sie.

Laut niedersächsischem Umweltministerium gibt es derzeit 35 Wolfsrudel in Niedersachsen. Der Wolf, der lange Zeit in Deutschland ausgerottet war, ist durch EU-Recht streng geschützt und darf nicht getötet werden. Ein Abschuss kann nur durch eine Ausnahmegenehmigung vom Bundesnaturschutzgesetz erwirkt werden. Das Land Niedersachsen übernimmt die Kosten für wolfsabweisende Zäune für Schafe, Ziegen und Gatterwild zu 100 Prozent, bis zu einer Fördersumme von 30 000 Euro im Jahr pro Tierhalter. Seit Oktober 2018 gilt dies auch für Hobbytierhalter. Für Pferde und Rinder gibt es Ausnahmeregelungen für die Förderung. Die Beantragung läuft über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

