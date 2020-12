Edemissen

Ein unbekannter Täter trat offensichtlich mit Absicht gegen einen geparkten Opel am Buchenkamp in Edemissen und beschädigte die Heckklappe des Fahrzeuges. Die Tat hat sich nach Angaben von Polizeisprecher Matthias Pintak am Dienstag zwischen 6 und 11 Uhr ereignet.

Polizei Edemissen sucht Zeugen

Es entstand ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise gehen bitte an die Polizei Edemissen unter (0 51 76) 97 64 80.

Von Jan Tiemann