Dedenhausen

Doreen Redent und ihre Mutter Constanze schwingen jetzt in Dedenhausen statt in Schwüblingsen die Kochlöffel, bisher allerdings nur für ihren Menübringdienst und Cateringservice. Sobald es Corona zulässt, will das Mutter-Tochter-Gespann auch das Gasthaus Zum Bahnhof wieder öffnen. In dem von der Geck-AG übernommenen Traditionslokal sollen dann wie bei der bisherigen Wirtin und Eigentümerin Renate Geck Familienfeiern, Hochzeiten, Beerdigungskaffees, Kinderfeste und der beliebte Feuerwehrball stattfinden können. Die örtlichen Vereine sollen einen Ort für ihre Versammlungen haben.

„Es war eine spontane Entscheidung“, sagt Doreen Redent. Zwar war der Pachtvertrag für die Gaststätte Zur Post in Schwüblingsen bereits gekündigt und ein Neuanfang woanders geplant – doch dann kam das Angebot von Ortsbürgermeister und Geck-AG-Mitglied Joachim Hutschenreuter. Da die Redents die mit Saal und großer Küche ausgestattete Gaststätte in Dedenhausen bereits im Vorfeld interessant gefunden hatten, sagten sie ihm zu. Innerhalb von „zwei, drei Wochen“ zogen sie mit ihren Gerätschaften um. Bereits zum 1. Februar sollte der Menübringdienst in Dedenhausen weiterlaufen. Das gelang.

Bringdienst läuft in der Pandemie weiter

„Normalerweise beliefern wir Schulen im Kreis Peine mit zwischen 450 und 650 Essen täglich“, sagt Doreen Redent. Doch wegen der Pandemie dürfen die Schulen aktuell kein Essen anbieten. „Aber wir haben private Kunden und auch ein Seniorenheim, das wir beliefern.“ Catering bieten die Frauen, die in ihrem Familienbetrieb normalerweise zehn Angestellte beschäftigen, derzeit zwar an. Wegen der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich sei das allerdings aktuell wenig gefragt. In sieben Jahren haben die Redents reichlich Erfahrung in der Gastronomie gesammelt. So trauen sie sich nicht nur zu, die Gaststätte in Dedenhausen mit Leben zu füllen – sie freuen sich auch darauf.

Es gibt bereits erste Anfragen für Feiern

Die ersten Feiern sind auch schon in Aussicht. Gäste, die eigentlich in der Schwüblingser Gaststätte Zur Post feiern wollten, hätten erklärt, dass sie nach Dedenhausen kommen möchten, berichtet Redent. „Und die Dartspieler kommen auch mit rüber“, sagt sie schmunzelnd. Wenn die Corona-Regeln es erlauben, wolle sie den Kneipen- und Saalbetrieb wieder aufnehmen – und auch den Vereinen und Verbänden aus dem Ort einen Platz bieten, an dem sie sich treffen können. „Und den Biergarten, den es hier gab, wollen wir auch wieder aufleben lassen. Danach sind wir nämlich schon gefragt worden.“

Geck-AG plant umfangreiche Renovierung

Nach dem Kauf des Gebäudes durch die Genossenschaft, die die Geck-AG im ersten Quartal 2021 gründen will, soll das zweistöckige Fachwerkhaus nebst Nebengebäuden renoviert werden. Geplant ist bislang, im Saal einen neuen Fußboden zu verlegen. Das Dach des Küchenanbaus muss erneuert werden. Die getäfelte Gaststube soll ein modernes Ambiente bekommen. Was in der ersten und zweiten Etage geschieht, will die künftige Genossenschaft gemeinsam mit der Pächterin entscheiden. Dort wäre laut Konzept der Geck-AG Platz für jeweils eine Familienmietwohnung sowie zwei Singlewohnungen oder alternativ Fremdenzimmer. Was genau dort umgesetzt werden soll, ist laut Aussage von Redent noch nicht entschieden. Die Immobilie hat eine Gesamtfläche von rund 800 Quadratmetern.

Von Sandra Köhler