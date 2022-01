Umstrittener Kiesabbau bei Eickenrode: Plett fordert Infotermin für Bürger

Plockhorst/Eickenrode

Ein Projekt sorgt für Wirbel: Die Kies-Abbaufläche zwischen Plockhorst und Eickenrode soll bis zum zweiten Quartal 2022 vergrößert werden: Geplant ist von der Firma Holcim Kies und Splitt GmbH eine Erweiterung um 600 000 Quadratmeter. Damit einher gehen geplante Arbeitszeiten beim Kiesabbau von 6 bis 22 Uhr an sechs Tagen pro Woche, Montag bis Samstag. Viele Anwohner befürchten dadurch eine erhöhte Lärmbelastung, unter anderem verursacht vom Durchgangsverkehr der Lkw.

Bisher seien die Bürger seitens der Firma Holcim und des Landkreises Peine nur unzureichend über das Verfahren informiert worden, kritisiert der Peiner CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett. Er fordert daher eine weitere Informationsveranstaltung.

Ein Bagger ist im Einsatz. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Jeweils im August 2020 und 2021 habe es schon Informationsveranstaltungen gegeben, so Plett: Bei der ersten habe die Firma Holcim das Projekt vorgestellt, die zweite sei ein Erörterungstermin gewesen, bei dem der Kreis über die erhobenen Einwendungen der Bürger informiert habe. Das Problem dabei: Beide Termine hätten in den Sommerferien an Vormittagen stattgefunden und seien zudem nur kurzfristig bekanntgegeben worden, schildert der Landtagsabgeordnete. „Es waren Zeitpunkte, an denen viele im Urlaub waren oder ihrem Beruf nachgingen.“ Beide Termine hätten nach Pletts Auffassung „nicht in Ansätzen die Notwendigkeit einer geeigneten Bürgerinformation“ erfüllt.

Unterschriftensammlung an den Landrat übergeben

Ende des vergangenen Jahres sammelten Kritiker des geplanten Verfahrens Unterschriften in den betroffenen Ortschaften: Eine Petition mit 252 Unterschriften wurde im Dezember an Landrat Henning Heiß (SPD) übergeben. Dabei machten die Kritiker auch deutlich, dass es ihnen nicht darum gehe, den Kiesabbau generell zu verhindern – vielmehr seien die Nähe der neuen Fläche zu den Wohnhäusern, die ausgeweiteten Arbeitszeiten und der zu erwartende zunehmende Lkw-Verkehr der Knackpunkt. Die Lastwagen sollen nach derzeitigem Stand schon ab 5 Uhr morgens rollen.

Der Plan zeigt im rechten Bereich die geplante Erweiterung des Kiesabbau-Gebiets. Links ist das bereits bestehende Abbaugebiet zu sehen. Quelle: Patzold Köbke Engineers

„Bürger müssen in die Lage versetzt werden, Informationen entgegenzunehmen“

„Ich habe die Firma Holcim und den Landkreis Peine gebeten, einen weiteren Termin zur Projektvorstellung vorzubereiten, der langfristig und weitreichend bekanntzugeben ist und auch zu einem Zeitpunkt stattfindet, der weder in der Urlaubszeit noch während der Berufstätigkeit der Bewohner liegt“, macht Plett deutlich. „Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Anrecht darauf, umfassend informiert zu werden und sie müssen in die Lage versetzt werden, die Informationen auch entgegenzunehmen.“

Das entsprechende Schreiben des Landtagsabgeordneten sei bei der Kreisverwaltung eingegangen, bestätigt Sprecher Fabian Laaß. Derzeit werde geprüft, welche weiteren Schritte in Sachen Informationsveranstaltung für Bürger unternommen werden können.

Von Dennis Nobbe