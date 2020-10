Vier Wölfe sind Freitagabend in unmittelbarer Nähe zu Wohnhäusern in Uetze gesehen worden, als sie sich an Pferde und Schafe heranpirschten. Anwohnern gelang es, die Raubtiere mit Fahrzeugen zu vertreiben. Stammen sie aus dem Rudel, das auch im Landkreis Peine für Risse verantwortlich gemacht wird?