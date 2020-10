Tochter von Notfallpatientin spricht Peiner Klinikum großes Lob aus

Eickenrode/Peine

Ein großes Lob für die Belegschaft des Peiner Klinikums spricht die Wendeburgerin Elke Harms aus: Ihre 89-jährige Mutter musste kürzlich als Notfall ins Krankenhaus gebracht werden. Dort habe man sich „ganz vorbildlich“ um die Eickenroderin gekümmert – und das zu schwierigen Corona-Zeiten, und eben gerade kurz nach überstandener Insolvenz des Klinikums.

Harms’ Mutter Anneliese Behr lebt zusammen mit ihrem Ehemann in einem Haus in Eickenrode. In der Frühe plagten sie starke Schmerzen, so dass sie mit einem Krankenwagen ins Klinikum gebracht werden musste. Eine Darmentzündung machte der 89-Jährigen schwer zu schaffen. „Nach sehr umfangreichen und gründlichen Untersuchungen wurde sie stationär aufgenommen“, erklärt Harms. Sie lobt: „Das Personal auf Station E 01 hat sich sehr gut um meine Mutter gekümmert. Auch die behandelnde Ärztin war für mich zum persönlichen Gespräch erreichbar.“

Besuche im Krankenhaus sind zu Corona-Zeiten nicht ganz einfach

Jeden Tag erhielt Behr Besuch von ihrer Familie, was wegen der aktuellen Corona-Bestimmungen nicht ganz einfach ist: Im Eingangsbereich werden, wie derzeit in allen öffentlichen Einrichtungen, die Besucherdaten erfasst. „Dann darf man nur allein ins Zimmer und maximal eine Stunde bleiben“, sagt Harms. „Allerdings war mein 91-jähriger Vater mit dabei, er kann nur noch sehr schlecht sehen und hätte nicht mehr allein als Besucher ins Krankenhaus kommen können.“

„Alles Gute für den Neustart unter kommunaler Leitung“

Eine Lösung dafür wurde aber schnell gefunden: Während der Vater zuerst seine Frau besuchte, wartete Harms so lange draußen. „Das war alles kein Problem“, sagt sie. Acht Tage nach ihrer Einlieferung konnte Anneliese Behr wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Es gehe ihr den Umständen entsprechend gut, sagt Harms. „Sie musste halt lange liegen und hat daher Schwierigkeiten mit dem Laufen, das muss sie erst einmal wieder üben.“

Die 64-jährige Wendeburgerin und ihre ganze Familie seien jedenfalls froh und dankbar, dass es das Peiner Klinikum gibt. „Wir wünschen dem Personal alles Gute und Kraft für den Neustart unter kommunaler Leitung“, sagt Harms.

Von Dennis Nobbe