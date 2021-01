Abbensen

Eine schöne große Einweihung feiern oder einen Tag der offenen Tür anbieten – Dazu hätte die Ende August neu eröffnete Kindertagesstätte „Der Kleine Hobbit“ in Abbensen normalerweise große Lust gehabt – doch was ist schon normal in Corona-Zeiten. In der Interview-Serie „Auf einen Glühwein mit...“ sprach Kita-Leiterin Nicole Sommerburg unter anderem über den Start unter besonderen Bedingungen, Aufsteller mit Bastel-Angeboten vor der Kita oder Wünsche an die Politik.

Frau Sommerburg, die Kita ist mitten in der Corona-Pandemie eröffnet worden. Wie war der Start für Sie?

Der Start war natürlich anders, als man sich das gewünscht hätte. Elternabende, Kitabesichtigungen, eine Einweihung oder ein Tag der offenen Tür mussten ausfallen. Alles wurde aufs Wesentliche und Notwendigste beschränkt. Das tat mir für alle sehr leid. Aber dank der Unterstützung meines Teams und klaren Ansagen und Rückendeckung des Trägers, der Gemeinde Edemissen, fühlte ich mich gestärkt. Im Nachgang denke ich, wir haben es gut gemeistert.

Elternabend hätten Vieles erleichtert

Vor welchen Herausforderungen standen Sie bei der Inbetriebnahme einer solchen Einrichtung unter Corona-Bedingungen?

Das Schwierigste war, allen Eltern die notwendigen Informationen zukommen zu lassen, ausführlich auf Fragen, Ängste und Bedenken einzugehen. Das ist natürlich im Vorfeld bereits über Elternbriefe geschehen, aber dennoch braucht es ja auch das persönliche Gespräch. Dazu wurden die Eltern nun einzeln und zeitlich getaktet eingeladen. Einerseits konnte man so natürlich intensiver auf jeden Einzelnen eingehen, andererseits war es ein großer, zeitlicher Aufwand. Elternabende hätten vieles erleichtert und so hätte ich mich als Leitung auch stärker präsentieren können. So aber mussten die Erzieherinnen aus den einzelnen Gruppen mehr Aufgaben übernehmen. Alles in Allem aber etwas, was das Team gestärkt hat!

Im Kita-Alltag gibt es ein „neues normal“

Gibt es jetzt überhaupt einen normalen Betrieb?

Nein! So, wie wir alle den Kita-Alltag kennen, findet er aktuell nicht statt. Es muss auf Manches verzichtet werden, was vorher so selbstverständlich war. Aber vielleicht zeigt es uns auch, diese Dinge künftig wieder mehr wertzuschätzen. Toben im Bewegungsraum, Singen, gemeinsam zubereitete Mahlzeiten, sich herzlich drücken, mit Kindern aus den anderen Gruppen spielen – Da ich aber denke, dass uns dieser Zustand noch eine Weile begleiten wird, sprechen wir ab jetzt wohl von einem „neuen normal“. Wir machen das Beste daraus und bieten den Kindern auch weiterhin einen wundervollen und behüteten Wohlfühlort.

„Das hat das Team gestärkt“: Kita-Leiterin Nicole Sommerburg über den Start in Abbensen unter Corona-Einschränkungen. Quelle: Ralf Büchler

Findet nun vermehrt Spiel auf dem Außengelände statt?

Da die Gruppen sich auch auf dem Außengelände nicht mischen dürfen, wurden feste Zeiten vereinbart. Oft findet ein Wechsel zwischen Spielplatz/Außengelände und einem Spaziergang statt. Tatsächlich versuchen wir aber, so häufig wie möglich draußen an der Luft zu sein.

Keine Panik beim Infektionsfall

Wie kommen die Kinder damit zurecht?

Ich gehe mal soweit zu sagen, dass die Kinder überhaupt kein Problem damit haben. Nun haben sie es bei uns ja auch noch gar nicht anders kennengelernt. Einzig als befremdlich empfinden einige Kinder das Tragen der Masken bei den Erzieherinnen. Beim Bringen und Abholen, auf dem Flur, bei der Essensausgabe oder beim Wickeln ist das zum Beispiel der Fall. Kinder kommen häufig sehr schnell mit neuen Gegebenheiten klar und können sich gut anpassen. Solange sie merken, dass sie in Sicherheit sind, ist alles gut. Und diese Sicherheit gilt es, ihnen zu vermitteln. Das ist unsere Aufgabe und der kommen wir nach.

Gab es bereits Infektionsfälle in der Kita?

Ja. Es gab einen Fall in der Krippe. Die Gruppe wurde sofort geschlossen und alle Kinder sowie die Erzieherinnen wurden durch das Gesundheitsamt getestet. Wir waren mit den Eltern in einem guten Kontakt und es bestand zu keiner Zeit Panik. Auch das Team hat sehr besonnen und ruhig reagiert und somit gab es weiterhin Regelbetrieb.

Pessimismus und Panikmache fehl am Platz

Mit was für einem Gefühl gehen Sie derzeit zur Arbeit?

Ich habe den allergrößten Respekt vor diesem Virus, denn auch ich habe unter meinen Angehörigen Risiko-Patienten. Das macht nachdenklich. Aber ich weiß, dass Pessimismus und Panikmache jetzt völlig fehl am Platz sind. Wir müssen besonnen handeln und uns an die Regeln halten. Meine wichtigste Aufgabe sehe ich aktuell darin, meinem Team ein gutes Gefühl zu geben und ihnen ein zuverlässiger und starker Rückhalt zu sein. Denn nur so können wir dieses Gefühl auch auf die Eltern und Kinder übertragen.

Aufsteller mit Fotos und Liedtexten

Können sich Eltern derzeit überhaupt noch einbringen?

Bedauerlicherweise ist das wirklich etwas schwierig gerade. Wir mussten sogar die Wahl der Elternvertreter nach hinten verschieben. Aber die Eltern reagieren sehr verständnisvoll. Wir versuchen, unseren Alltag über Aufsteller mit Fotos, Liedtexten und Bastel-Angeboten vor der Kita präsenter zu gestalten und somit einen kleinen Einblick zu gewähren. Denn die Eltern dürfen die Kita ja derzeit nicht betreten und bekommen so ja noch nicht einmal die wunderschön gestalteten Gruppenräume zu Gesicht. Auch für Tür- und Angelgespräche nehmen wir uns Zeit. Unsere gesamte Arbeit hat sich verändert. Aber ich denke, das zeichnet uns als Erzieher*innen aus: Flexibilität und Spontanität!

Was würden Sie sich von der Politik hinsichtlich Ihres Berufsstandes wünschen?

Immerhin hat die Politik sich ja überhaupt schon mal auf die Reise begeben und den Beruf des Erziehers näher betrachtet – in den „Fokus gerückt“ wäre wohl übertrieben. Da ist natürlich noch viel Luft nach oben. Man kann uns nicht immer mehr Aufgaben und Verantwortung zukommen lassen, ohne entsprechende Ausbildung, Vergütung und Personalschlüssel. Was Letzteres betrifft, bin ich der Gemeinde Edemissen als Träger sehr dankbar, dass Qualitätssicherheit nicht nur ein Wort ist, sondern verantwortungsvoll umgesetzt wird. Von der Politik wünsche ich mir, dass dringend die Ausbildungsbedingungen geändert beziehungsweise verbessert werden um den Beruf attraktiver zu gestalten. Nur so kann dem Fachkräftemangel endlich entgegen gewirkt werden.

