Plockhorst

Kriminelle haben die äußere Türverkleidung der Eingangstür zur Plockhorster Sporthalle aufgebrochen und hierdurch einen Schaden verursacht. Bemerkt wurde der versuchte Einbruch an der Bahnhofstraße am Freitag um 18 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Edemissen unter der Telefonnummer (0 51 76) 97 64 80 in Verbindung zu setzen.

Von Thomas Kröger