Schmalzkuchen to go - Supermarkt statt Weihnachtsmarkt: Ein Schausteller-Youngster auf neuen Wegen in Edemissen

Eigentlich hätte Justin Weber mit seiner Familie Bratwurst, Glühwein und Grünkohl auf dem Gifhorner Weihnachtsmarkt verkaufen wollen. Doch der muss wegen der Corona-Krise ausfallen. Nach zahlreichen Tiefschlägen gibt es für den Schausteller-Youngster jetzt aber auch eine gute Nachricht: Er darf Schmalzkuchen in Edemissen verkaufen.