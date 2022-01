Rund 300 Kilometer entfernt von Edemissen könnte es eine heiße Spur zu den Geldautomaten-Sprengern geben, die Freitag in der Volksbank im Nordkreis zuschlugen. Die Polizei in den Niederlanden hat einen Audi in Bredevoort beschlagnahmt – zuvor gab es eine Verfolgungsjagd.

Ein Abschleppdienst lädt den schwarzen Audi auf, den die Insassen nach der Flucht vor der Polizei in Bredevoort in den Niederlanden abgestellt haben. Womöglich handelt es sich um das Fluchtauto der Geldautomaten-Sprenger, die in Edemissen in der Volksbank zuschlugen (rechts). Quelle: News United/Ralf Büchler