Edemissen

Unbekannte haben die Fensterscheibe des Kassenhäuschens am Edemisser Sportplatz (Am Mühlenberg) eingeschlagen. So gelangten die Einbrecher in das Häuschen und stahlen aus diesem Getränke und Leergut. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Freitag, 14 Uhr, und Montag, 7 Uhr. Wegen Diebstahls leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

