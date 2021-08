SV Oedesse will Trendsetter werden: Blasrohrschießen ist neu im Angebot

Oedesse

Im Internet kursiert es als Trendsportart, in Bayern ist es beliebter Familiensport, mancher kennt es vielleicht von den Tierärzten in Zoos und Parks: das Blasrohrschießen. Erst kürzlich ist Achim Klepke, Vorsitzende des Schützenvereins Oedesse, auf diese junge Sportart aufmerksam geworden, hat sich viel angelesen, recherchiert und das Thema in der letzten Vorstandssitzung vorgestellt. Kurzerhand wurde entschieden: Das ist ein Weg, wieder frischen Wind in den Schützenverein zu bekommen. Am Samstag wurde ein erster praktischer Versuch im Schützenheim unternommen.

65 Mitglieder hat der Verein derzeit – und wie in vielen fehlt es auch hier an jungen Leuten. „Bisher wird hier Luftgewehr- und Kleinkaliber-Schießen auf einer hochmodernen Meyton-Schießanlage angeboten, das ist ein elektronisches Messverfahren“, erklärt Klepke. Aber auch Armbrustschießen ist in Oedesse möglich.

Gerade erst schaffte der Verein die Blasrohre mit diversen austauschbaren Mundstücken und viele bunte Pfeile an, kurzerhand wurde zum Tag der offenen Tür eingeladen, um den neuen Sport vorzustellen. Leider blieb der erhoffte Ansturm aus. „Der Termin war wohl doch zu kurzfristig und in den Ferien etwas unglücklich gelegt,“ sucht der zweite Vorsitzende Theo Knigge nach Gründen. Seine Frau Bärbel und er haben sich schon mal eingeschossen und dabei festgestellt: „So einfach ist das mit dem Zielen nicht, ganz anders als beim Gewehr.“

Talent oder Glückstreffer?

Dann folgt der Selbstversuch von PAZ-Mitarbeiterin Katrin Hoffmann: Die sechs Zielscheiben hängen in sieben Meter Entfernung. Fern von allen Regeln heißt es erstmal, den Pfeil überhaupt bis zur Wand zu bekommen. Angeblich reicht das Können, wenn man eine Kerze ausgepustet bekommt. Zielen mit Kimme und Korn? Fehlanzeige, man schaut quasi über das Rohr hinweg. Nachdem die ersten Pfeile eine Scheibe getroffen haben, sprechen die Vereinsvertreter von Talent – aber womöglich waren es doch nur Glückstreffer.

Wer denkt, dass es sich beim Blasrohrschießen um einen reinen Spaß-Sport handelt, liegt weit daneben: Es gibt Wettbewerbe bis zum Weltcup mit umfassenden Regularien. Die Blasrohre beim SV Oedesse haben eine Länge von einem Meter und dürfen je nach Wettkampfklasse 130 beziehungsweise 170 Zentimeter nicht überragen. Je nach Größe der Rohre haben die Pfeilenden 10 oder 16 Millimeter Durchmesser. Und so eine Ausrüstung ist definitiv günstiger als ein paar Fußballschuhe, für 20 Euro ist man ausgestattet.

Schulklassen sollen den Sport ausprobieren können

Ganz ungefährlich ist der Sport allerdings nicht, die nadelspitzen Pfeile werden extrem schnell. Aus diesem Grund wollen die Verantwortlichen des SV Oedesse den Sport auch erst ab zwölf Jahren anbieten. Um den Sport in Oedesse und Umgebung zu etablieren, haben die Vorstandsmitglieder auch schon einen Plan: „Wir wollen den Kontakt zu den weiterführenden Schulen suchen und Klassen einladen. In Uetze gibt es auch einen Schützenverein, der Blasrohrschießen anbietet. Mit denen könnten wir uns austauschen oder mal Turniere veranstalten.“

Von Katrin Hoffmann