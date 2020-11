Rietze

Ein Storchennest zieht um: Obwohl Dachdecker Florian Dettmer schon mit schwerem Gerät angerückt war, gestaltete sich der Abbau des Storchennestes auf dem Kuhstalldach des Hofes Hering in Rietze äußerst mühsam. Zwei Versuche, das Nest im Ganzen herunter zu befördern, scheiterten. Es war einfach zu schwer. Weil die Unterkonstruktion gebrochen war, wurde der Umzug nötig.

Dackdecker unterstützt Projekt – Viele Helfer vor Ort

„Es scheint mehr als 700 Kilo zu wiegen. Das hat zumindest die Krantechnik angezeigt. Wir sind sehr froh, dass die Firma Dettmer aus Meerdorf sich bereit erklärt hat, das Nest vom Dach zu holen“, betonte Ortsbürgermeister Günther Krille, der gemeinsam mit anderen das Schauspiel verfolgte. Ohne einen Kranwagen wäre das Vorhaben nicht möglich gewesen. Die Verantwortlichen hatten verschiedene Angebote eingeholt, die alle zu teuer waren. „ Dettmer macht das quasi zum Selbstkostenpreis und unterstützt uns auch noch mit einer Spende“, freute sich Krille.

Eine Lösung für das über 1,25 Meter hohe und wohl mehr als zehn Jahre alte Nest wurde mit tatkräftiger Hilfe aller Beteiligten schnell gefunden. Eisenstangen wurden in die Mitte des Nestes geschoben und es gelang tatsächlich, den sehr festsitzenden oberen Teil des Nestes abzuheben und sanft auf den bereitstehenden Trecker-Anhänger zu befördern. Der untere, nun nicht mehr so schwere Teil des Nestes wurde dann gleich samt Sockelaufbau abgenommen. Die Enkelkinder des „Storchenvaters“ Hering bestaunten die beiden Teile dann auch ausgiebig.

Arbeitsgemeinschaft baut neues Storchennest

Umgesetzt wurde das Projekt durch interessierte Rietzer Einwohner, allen voran vom Ortsbürgermeister. Die untere Naturschutzbehörde des Landkreises Peine und einige Rietzer Bürger beteiligten sich finanziell. Weiterhin soll noch ein entsprechender Unterstützungsantrag an den Ortsrat Alvesse-Rietze-Voigtholz-Ahlemissen gestellt werden.

Weiter ging es auf dem Nachbarhof. Dort stand das neue Nest schon in der Scheune bereit. Gebaut hatte es die Ornithologische Arbeitsgemeinschaft Barnbruch. Die ehrenamtliche Arbeitsgemeinschaft aus dem Raum Gifhorn hat in den vergangenen Jahrzehnten bereits über 280 neue Storchennester in der Region errichtet. Einige Mitglieder waren auch zur Umsetzung des Nestes nach Rietze gekommen.

Storche seit 66 Jahren in Rietze zuhause

Das neue Nest besteht ebenfalls aus einer Unterkonstruktion und einem runden Nestaufsatz, der einen Durchmesser von 1,40 Meter hat. Es besteht aus Eichenbohlen, Weidengeflecht und Schilf. Das neue Nest wurde auf die Unterkonstruktion montiert, mit dem Kran angehoben, aufs Dach gesetzt, justiert und sicher befestigt.

Auf dem Kuhstalldach auf dem Hof der Familie Hering haben Storche 66 Jahre lang gebrütet und fast jedes Jahr Nachwuchs aufgezogen. Die gebrochene Unterkonstruktion des alten Nestes machte nun einen Wechsel erforderlich. „Familie Hering hat sich zwar stets über die Störche gefreut, aber hatte auch in jedem Jahr Aufwand, um die ,Hinterlassenschaften’ der Störche auf dem Dach zu entfernen. Die Familie hat sich entschlossen, Lust und Last des Storchenheims an uns abzugeben“, so Dagmar und Heinrich Hennings, die sich schon auf die neuen Bewohner freuen.

