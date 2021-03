Sylvia Knapek-Wodausch aus Dedenhausen berichtet von ihren Erfahrungen als Pilgerin. Sie ist auch durch Rietze in den Gemeinde Edemissen gelaufen und hat inzwischen mit ihrer Begleiterin in Etappen die Bundesrepublik von Norden nach Süden durchquert. Im Mai soll es auf der Via Romea über die Alpen gehen.