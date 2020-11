Rewe-Neubau in Edemissen: Eröffnung ist für 2022 geplant

Edemissen

Der in die Jahre gekommene, 1984 errichtete Rewe-Markt an der Peiner Straße in Edemissen soll abgerissen und durch einen modernen Neubau ersetzt werden. Geplant ist ein Baubeginn im Frühjahr bis Sommer des kommenden Jahres, Rewe visiert eine Fertigstellung im Jahr 2022 an. Zu den Vorbereitungen gehören Rodungen auf dem Supermarkt-Gelände. Zu den entfernten Bäumen gehört auch eine sieben Meter hohe Tanne, die ab Ende November den Edemisser Rathausplatz als Weihnachtsbaum zieren soll.

Geplant ist ein Neubau nach „Green-Building-Standard“, was bedeutet, dass der Supermarkt unter anderem aus nachhaltigen Baumaterialien besteht. Außerdem soll er neben einer modernen Optik mit viel Tageslicht eine Photovoltaik-Anlage und eine Begrünung auf dem Dach der Anlieferung bekommen. Weiterhin sind auf dem Parkplatz Ladesäulen für Elektro-Fahrzeuge vorgesehen.

Getränkemarkt am Wöhrbergweg soll umfunktioniert werden

Während der Bauarbeiten sollen die Kunden auch weiterhin die Möglichkeit haben, bei Rewe einzukaufen: Vorübergehend soll der heutige Getränkemarkt auf der gegenüberliegenden Seite am Wöhrbergweg als provisorischer Supermarkt genutzt werden.

Die Rodungen auf dem Rewe-Areal laufen derzeit. Das Stammholz, das dabei zusammenkommt, möchte Bürgermeister Frank Bertram für einen guten Zweck versteigern – sobald es die Corona-Regelungen ermöglichen. Der Erlös soll zu 100 Prozent dem Neubau des Kindergartens zugute kommen.

Neuer Markt bekommt rund 1000 Quadratmeter mehr an Verkaufsfläche

Der neue Markt soll deutlich größer als der alte werden: Dieser hat derzeit eine Verkaufsfläche von 1210 Quadratmetern, für den Neubau sind 2300 Quadratmeter eingeplant. Damit dies umsetzbar ist, sollen zwei Grundstücke und ein ausgedienter Spielplatz in westlicher Richtung des Supermarkt-Areals für den Neubau genutzt werden. Die früheren Eigentümer haben ihre Flächen dafür an Rewe verkauft.

Doch die Pläne des Unternehmens stoßen nicht nur auf Zustimmung: Einigen Anwohnern ist die große Halle in unmittelbarer Nähe der Wohnhäuser ein Dorn im Auge. Der rückwärtige Teil des geplanten Neubaus reiche bis auf fünf Meter an die Wohngebäude heran. Ein von den Anliegern befürchtetes Brandschutz-Problem bestehe dadurch jedoch nicht, wie die Gemeinde Edemissen versicherte.

Von Dennis Nobbe