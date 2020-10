Rathaussanierung in Edemissen: Jetzt ist der Altbau dran

Die Sanierung des Edemisser Rathauses geht voran, in Kürze sollen die Arbeiten am Altbau weitergehen. Das Bürgerbüro ist dann nur eingeschränkt erreichbar. Insgesamt investiert die Gemeinde rund 1,3 Millionen Euro in das Gebäude, auch um ein Hitze-Problem in den Griff zu bekommen.