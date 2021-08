RTL berichtet über das Blasrohrschießen in Oedesse

Oedesse

Nein, sie haben sich nicht verfahren. Anlass war unsere Berichterstattung über das Blasrohrschießen als neue Sportart im Schützenverein Oedesse vor gut einer Woche. Dieser war offensichtlich bei der obligatorischen Zeitungsschau des Fernsehteams auf der Suche nach Ungewöhnlichem aufgefallen und da meldete sich spontan RTL-Moderator Stephan Lang: „Davon habe ich noch nie etwas gehört, dass wollte ich ausprobieren.“

Also auf nach Oedesse, aufs Feld und ins Schützenhaus. Natürlich gab es zuvor Kontakt zum Schützenverein: „Das hätte ich nie erwartet, wir waren alle total überrascht,“ meint der Vereinsvorsitzende Achim Klepke. Ganz getreu dem Motto „Platz ist in der kleinsten Hütte“ wurden Kamera und Beleuchtung aufgebaut. Und damit es wie in einem Turnier zugeht, kam Thomas Karge mit seinen Söhnen Nils und Jannis dazu, natürlich alle Mitglieder im Schützenverein.

Nach kurzer Einweisung und diversen Kameraeinstellungen suchte sich Moderator Stephan Lang ausgerechnet den Jüngsten im Bunde als Gegner aus. Jannis (10) schlug sich vor der Kamera wirklich wacker, zeigte aber zum Schluss Nerven und setzt zwei Schüsse daneben. Am Ende siegte die Kamera-Erfahrung oder das Anfängerglück, jedenfalls hatte Stephan Lang die höchste Trefferzahl. Zu sehen gibt es den TV-Bericht am Freitag, 27. August, ab 18 Uhr auf RTL Nord.

Von Katrin Hoffmann