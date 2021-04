Edemissen

Wenn Gunnar Bartels mit dem Rad unterwegs ist, hat er neuerdings in seiner Gepäcktasche immer einen Müllbeutel und Handschuhe griffbereit. Und auch bei Yves Tamborini kommt derzeit mehr in die Tüte, als er erwartet hatte. Die beiden Edemisser haben eine Gruppe gegründet, die gut für die Umwelt und den Körper ist. Joggen, walken, radeln oder einfach nur spazieren und dabei Müll sammeln, der an der Strecke liegt – dazu möchten die beiden animieren und gehen mit gutem Beispiel voran. Die riesige Resonanz in der Gemeinde auf ihre Idee hat sie gefreut.

Die ganze Familie macht mit: Yves Tamborini mit seiner Frau Lena und Tochter Carlotta. Quelle: Ralf Büchler

Die Müll-Dauerbrenner: Masken und Zigarettenschachteln

„Wie kommen da Marmeladen-Gläser hin?“ Yves Tamborini muss sich wundern, was die Leute doch alles unachtsam in die Gegend werfen. Keine 400 Meter liegen zwischen seinem Wohnhaus in Edemissen und dem Bolz- und Spielplatz am Ortsausgang Richtung Mödesse. Zwei mittelgroße Tüten mit Müll sind auf dem Weg schon fast vollgestopft. Alupapier, Joghurt-Becher, Zigarettenschachteln, ein kaputter Regenschirm oder der derzeitige Dauerbrenner, Mund-Nasen-Masken – da kommt schnell etwas zusammen. „Müll habe ich schon immer mal am Rand gesehen. Aber seitdem ich danach mit noch offeneren Augen schaue, ist es doch erschreckend, wie viel es ist“, sagt der 47-Jährige.

Anlehnung an die Plogging-Bewegung aus Schweden

Gunnar Bartels geht das ähnlich. Also starteten die beiden eine im wahrsten Sinne des Wortes saubere Sache, die sich an einen Trendsport anlehnt, der aus Schweden stammt: Plogging. Der Begriff setzt sich zusammen aus dem schwedischen Verb „plocka upp“, was auf Deutsch in etwa aufheben bedeutet, sowie Jogging. Beim Laufen Müll sammeln, diese Bewegung erfreut sich auch in Deutschland immer größerer Beliebtheit. Manche Plogger bauen sogar Kniebeugen für jeden gefundenen Kronkorken ein. Aufs Joggen alleine wollten die beiden Edemisser ihre Initiative aber nicht beschränken. „Wir wollen jeden mitnehmen“, betonen sie.

Mama und Tochter mit Arbeitshandschuhen: Auch Lina Bartels und die vierjährige Anna sammeln jetzt häufig Müll. Quelle: Ralf Büchler

Facebook-Gruppe wächst rasant auf 104 Mitglieder

Um ihre Idee publik zu machen, gründete sie eine Facebook-Gruppe im Internet, der sie ein passendes Logo mit griffigem Titel verpassten: „Plogg mit – für ein sauberes Edemissen“. In nur anderthalb Wochen wuchs die Mitgliederzahl der Gruppe auf 104 an. Zahlreiche Mitglieder laden Fotos von ihren Sammelaktionen hoch. Auffällig dabei: Oft sind ganze Familien unterwegs, kleine Kinder helfen mit Eifer mit. Auch die Kinder von Gunnar Bartels und Yves Tamborini streifen jetzt gerne ihre Mini-Arbeitshandschuhe über und packen mit an und vor allem mit ein. Das ist eine schöne Beschäftigung an der frischen Luft, ein kleines Abenteuer. „Die Kinder sind so eifrig dabei, als würden sie Ostereier suchen“, stellt Gunnar Bartels schmunzelnd fest. Und einen Lernfaktor ergebe das Sammeln für den Nachwuchs auch noch. Die Blechdose, die sie aus dem Busch angeln, hätte einen Vogel schwer verletzen können.

Spannende Grafik über Müll in der Landschaft

Über die Resonanz freuen sich die beiden Initiatoren. Gruppenmitglieder haben zum Beispiel auch schon informative Grafiken hochgeladen, die zeigen, wie lange es dauert, bis der Müll in der Landschaft verrottet: 50 Jahre der Kaffee-Pappbecher, bei der Plastikflasche sind es schon 500 bis 1000 Jahre und die Schnapsflasche überlebt gar 50 000 Jahre.

„Wir wollen das Bewusstsein schärfen. Jeder sollte mal links und rechts gucken, ob er Müll findet. Wenn jeder ein bisschen mitmacht, reicht das schon“, sagt Gunnar Bartels, der auf Nachahmer im gesamten Kreisgebiet hofft: „Das ist absolut erwünscht.“ Die beiden staunen übrigens nicht nur über die Müll-Mengen, sondern auch noch über etwas anderes: „Uns ist aufgefallen, dass es in Edemissen tatsächlich wenige öffentliche Mülleimer gibt“, merkt Yves Tamborini an. Das sei zwar keine Entschuldigung dafür, Müll deshalb in die Büsche zu schmeißen. „Aber oft würde es helfen, wenn es zumindest ein Angebot gibt.“

Von Christian Meyer