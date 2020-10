Plockhorst

Ein aufmerksamer Zeuge hat in Plockhorst am frühen Montagmorgen geholfen, ein Verbrechen zu vereiteln. Er beobachtete gegen 3.30 Uhr zwei Männer, die an der Dorfstraße einen Zigarettenautomaten aufbrachen. Daraufhin informierte der Zeuge die Polizei und verfolgte die Täter, die per Auto über Wehnsen in Richtung Edemissen fuhren. Kurz vor der Ortschaft stoppte die Polizei das Fahrzeug.

Die beiden Insassen wurden vorläufig festgenommen. „Derzeit laufen die weiteren Ermittlungen“, so Polizeisprecherin Stephanie Schmidt. Der Zigarettenautomat wurde beschädigt, die Täter stahlen sowohl Bargeld als auch diverse Zigarettenschachteln. Geschätzt wird die Höhe des Schadens auf rund 1500 Euro.

Wer im Bereich zwischen Plockhorst und Edemissen originalverpackte Zigarettenschachteln findet, sollte diese auf keinen Fall anfassen und sofort die Peiner Polizei unter Telefon (0 51 71) 99 90 verständigen, informiert Schmidt. Außerdem sucht die Polizei weitere Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu Personen und Fahrzeugen im Tatortbereich geben können.

