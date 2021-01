Plockhorst: Einbruch an der Bahnhofstraße

Plockhorst

Durch das Aufhebeln der Eingangstür einer Wohnung an der Bahnhofstraße in Plockhorst haben sich Einbrecher unberechtigt Zutritt in die Räume verschafft. Bei der Tat wurden neben Schmuck auch persönliche Gegenstände entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1400 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Die Tat ereignete sich am Donnerstag, 28. Januar, im Zeitraum zwischen 11.20 und 15 Uhr. Die Polizei hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Nummer (0 53 41) 1 89 70 an die Polizei Salzgitter zu wenden.

Von Kerstin Wosnitza