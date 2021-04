Abbensen

Wenn Franziska Bente-Meenken und ihr Mann Christoph über ihre 900 Angestellten berichten, klingt das fast ein wenig nach Wellness-Urlaub: Sandbad, grüne Wiesen, wenig Arbeit, viel Freizeit. Die Landwirt-Familie aus Abbensen hat sich entschieden, eine mobile Hühnerhaltung zu betreiben, bei der die Tiere viel Platz haben und der Boden nicht leidet. Ein echter Trend, im Landkreis Peine gibt es immer mehr Hühnermobile.

Der Verbraucher möchte Transparenz

Als die junge Familie 2019 den Schritt wagte, den Ackerbau-Betrieb von Christoph Bentes Eltern zu übernehmen, fehlte noch etwas: Tiere. 240 Hühner und ein Hühnermobil schafften sich die Bentes also an. „Einen Hof ohne Tiere konnte ich mir nicht vorstellen“, sagt Franziska Bente-Meenken. Einen Hof ohne Eier allerdings auch nicht. Die Idee der Familie kam jedoch so gut an, dass die Eier teilweise schon innerhalb von zwei Stunden ausverkauft waren. Jetzt haben die Bentes also 900 Hühner, rund 800 Eier täglich und viel Arbeit – und doch gilt bei ihnen das Motto: Weniger Masse, mehr Tierwohl. „Die Leute möchten Transparenz, sie gucken sich genau an, wie und wo die Hühner gehalten werden“, sagt die studierte Agrarwissenschaftlerin. Gucken ist auf dem Hof Bente ausdrücklich erwünscht. Deshalb haben sie für Spaziergänger sogar extra eine Sitzbank an der Hühner-Weide aufgestellt.

Ein Bild mit Seltenheitswert: Weil derzeit Stallpflicht herrscht, tummeln sich die Hühner der Familie Bente ausnahmsweise nicht auf der großen Weide, sondern auch im extra aufgebauten Tunnel-Gewächshaus. Franziska Bente-Meenken füttert Weizenkörner. Quelle: Ralf Büchler

Wie ein Wohnmobil: Der Stall wird regelmäßig umgesetzt

Die Bentes setzen auf die Vorteile der Hühnermobil-Haltung. Mit dem Trecker wird der 13,60 Meter lange Stall regelmäßig auf einen neuen Standplatz auf der einen Hektar großen Wiese gezogen. Quasi ein Wohnmobil. Dadurch komme es nicht zu einem Überdüngungseffekt durch den Hühnerkot, die Tiere haben immer genügend frisches Gras. Wenn nicht wie gerade eine Stallpflicht wegen der Geflügelpest angeordnet ist, laufen die Hühner draußen herum. Christoph Bente hat ausgerechnet, dass jedes seiner Hühner quasi elf Quadratmeter Platz hat. „Vor festen Ställen sind die Flächen extrem übernutzt und eigentlich tot“, verdeutlicht seine Frau. Zudem fahre der rollende Hühnerstall quasi den Krankheitserregern davon. „Wenn ständig auf einer Stelle gelaufen wird, ist es ja irgendwie klar, dass sich da auch mal Erreger ausbreiten können.“

Hühner sind Frühaufsteher

Doch auch Nachteile hat die Freiland-Haltung. „Hühner sind sehr schmackhaft, das wissen auch der Habicht und der Fuchs“, verdeutlicht die gebürtige Halberstädterin. Die Bentes haben daher Schutzhütten für ihre Tier aufgebaut und ziehen Wildzäune. In ihren fahrbaren Stall können die Hühner ohnehin flüchten. Spätestens um 10 Uhr morgens geht die Klappe zum Weide-Gang auf, vollautomatisch. „Unsere Hühner stehen so gegen 5 oder 6 Uhr auf. Zunächst sind sie mit ihrer Arbeit beschäftigt, 80 bis 90 Prozent der Eier werden vormittags gelegt. Danach genießen sie ihre Freizeit und gehen gerne raus“, schildert Franziska Bente-Meenken.

Hühner wollen beschäftigt werden

Freizeit heißt bei Hühnern: Scharren, fressen, picken, picken, picken. Bis zu 15 000 Pick-Schläge am Tag zählten Forscher bei den Tieren. „Hühnern wird schnell langweilig und sie sind neugierig, man sollte sie beschäftigen“, betont Bente-Meenken. Die Hof-Bente-Hühner können sich deshalb an Pick-Steinen, Roter Beete, Äpfel und Möhren austoben oder Weizenkörner suchen. Erst wenn es dunkel wird, gehen alle Hühner wieder in den Stall – übrigens in der Regel von ganz alleine. „Sie haben Angst, wenn es dunkel wird. Da ziehen sie lieber in den sicheren Stall.“

Rund 800 Eier legen die Hühner auf dem Hof Bente täglich. Von den Gruppennestern führt ein Transportband, das erleichtert Franziska Bente-Meenken die Arbeit. Quelle: Ralf Büchler

Sogar noch zwei Hühnermobile mehr haben die Hansens aus Edemissen. „2017 haben wir damit angefangen, wir waren mit die ersten in der Gemeinde“, sagt Dirk Hansen. Als sie ihren Kuhstall auflösten, entstand die Idee der mobilen Hühnerhaltung. „Ganz ohne Tiere, das wäre dann doch etwas komisch gewesen.“ Doch wichtig war der Landwirt-Familie ebenfalls eine möglichst artgerechte Haltung mit viel Freilauf. „Ich war ganz erstaunt, wie viel frisches Gras die Tiere fressen. Sie werden dadurch vitaler und gesünder“, sagt der 54-Jährige. Rund 1000 Hühner halten die Hansens inzwischen.

Tunnel-Gewächshäuser als pfiffige Idee während der Stallpflicht Nachdem vermehrt Fälle von Geflügelpest aufgetreten waren, ordnete auch der Landkreis Peine im März eine Stallpflicht an. Mindestens eine Woche gilt sie noch. „Da mit dem Ende des Vogelzuges ein Abnehmen des Geflügelpest-Geschehens erwartet wird, wurde die Aufstallungsanordnung für den Landkreis Peine zunächst bis zum 15. April befristet, abhängig vom Infektionsgeschehen kann aber auch eine Verlängerung erforderlich werden“, informierte der Landkreis. Die Bentes aus Abbensen und die Hansens aus Edemissen hoffen, dass das nicht nötig ist und sie ihre mobile Hühnerhaltung mit viel Freilauf für die Tiere wieder wie gewohnt anbieten können. Für die Zwischenzeit haben sich die Hühnerhalter etwas einfallen lassen: Sie funktionierten Tunnel-Gewächshäuser zu Auslaufmöglichkeiten um. So gibt es garantiert keinen Lagerkoller. Auf die Legeleistung und das Verhalten der Tiere habe sich die Stallpflicht zwar noch nicht ausgewirkt. Trotzdem: „Ich finde es grundsätzlich blöd, wenn die Hühner eingesperrt sind. Wir wollen echte Wiesen-Eier verkaufen“, betont Franziska Bente-Meenken. Nach 16 Wochen würde es ansonsten auch das zwischenzeitliche Aus für das Etikett der Freiland-Haltung bedeuten.

Auch sie setzen auf mobile Hühnerhaltung: Hauke Hansen (von links), Dirk Hansen und Angela Schöneberg-Hansen aus Edemissen. Im Hintergrund ist einer ihrer mobilen Ställe zu sehen, in das Tunnel-Gewächshaus dürfen ihre Hühner auch in der Stallpflicht-Zeit. Quelle: Christian Meyer

Technik zum Staunen

In ihre mobilen Ställe lässt sich die Familie gerne gucken, sogar Führungen für Kinder hat sie schon angeboten. Wer hinter die Stalltür blickt, kann nicht nur Hühner sehen, die auf Holzstangen schlafen, sondern auch über viel Technik staunen. Eine Futterkette liefert frische Körner, ein Wasservorratstank speist die Tränken, Beleuchtungszeiten und Auslaufklappen lassen sich wie eine Schaltuhr einstellen. Das Hühnermobil benötigt nicht einmal einen Stromanschluss, es versorgt sich nämlich autark über eine Photovoltaik-Anlage.

Viel Arbeit: Hauke Hansen sammelt die Eier aus den Gruppennestern per Hand ein. Die Nester im Hühnermobil sind mit Dinkelspelz eingestreut. „Das ist trockener und wärmer für die Hühner.“ Quelle: Christian Meyer

Und dennoch: „Es fällt deutlich mehr Arbeit an als in einem herkömmlichen Stall“, sagt der 25-jährige Hauke Hansen, der in den elterlichen Betrieb eingestiegen ist. Doch das lohne sich – nicht nur wegen der artgerechten Haltungsweise, die im Vordergrund stehe. „Wir haben auch das Feedback der Verbraucher, die diese Art der Haltung zu schätzen wissen“, stellt Angela Schöneberg-Hansen erfreut fest. Der Verbraucher setze sich erfreulicherweise mehr mit der Herkunft seines Essen auseinander, registrierte ihr Mann. Ob im Hofladen oder in speziellen Automaten in Edemissen, Vöhrum oder Hämelerwald – die Nachfrage bei den Hansens und Bentes zumindest boomt.

Von Christian Meyer