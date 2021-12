Oelheim

Achtung: Die kurze Abwesenheit der 86-jährigen Bewohnerin eines Einfamilienhauses an der Kurzen Straße in Oelheim haben unbekannte Täter für einen Einbruch ausgenutzt. Die Frau habe das Haus am Dienstag gegen 18 Uhr für einige Erledigungen verlassen, schilderte der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Mittwoch. Als sie rund 15 Minuten später zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ein Küchenfenster eingeschlagen und geöffnet worden war. Im Haus sind mehrere Räume durchsucht worden.

Polizei Edemissen sucht Zeugen

Ob etwas gestohlen wurde, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Hinweise nimmt die Polizei in Edemissen unter Telefon (0 51 76) 97 64 80 entgegen.

Von Jan Tiemann