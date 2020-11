Oelerse

Fast wäre sie Försterin geworden und hätte mit einer schweren Motorsäge hantiert und dicke Äste gewuchtet. Man kann es kaum glauben, wenn Christine Bietz mit feinem, schwungvollem Strich ein Einhorn zeichnet, dass zum eleganten Sprung ansetzt. Die Oelerserin hat sich dann doch für ein Grafik-Design-Studium mit dem Schwerpunkt Illustration entschieden – und damit hat sie vielen Kindern offenbar eine große Freude beschert. Denn wochenlang führte das von ihr gestaltete Kleinkinder-Puzzle „Auf dem Bauernhof“ im Spätsommer die Bestseller-Liste beim Internet-Versandriesen Amazon an. Mehr als 3000 Stück wurden in diesem Jahr verkauft.

Sieg im Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bibi Blocksberg

„Ich dachte zuerst, ich habe etwas an den Augen“, sagt die gebürtige Stederdorferin, die im vergangenen Monat ihren 60. Geburtstag feierte. Denn ihr Puzzle war bereits acht Jahre alt und die schärfste Konkurrenz trug einen prominenten Namen: „Es gab ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Bibi-Blocksberg-Puzzle-Koffer“, merkt Christine Bietz schmunzelnd an.

Christine Bietz bei der Arbeit an ihrem Schreibtisch. Quelle: Christian Meyer

Dass sie einmal Puzzle, Bücher oder Malbücher für Kinder illustriert, war nicht geplant. „Das wollte ich nie, da bin ich eher reingerutscht, obwohl ich als Kind ein Comic-Freak war und immer gerne zu Disney wollte. Ich hatte meinen Schwerpunkt eher in der Erwachsenen-Illustration gesehen.“ Doch es kam anders – weil ihre Arbeiten bei den Verlagen und der Zielgruppe ankamen. Bauernhof, Baustelle, Feuerwehr – für so genannte A-Themen war Christine Bietz gefragt. Also malte sie neugierige Ponys, die sich beschnuppern, Säue, die süße Ferkel stillen, Bagger, die große Löcher ausheben oder eine Pharao-Mumie für eine Kinder-Detektiv-Geschichte.

Oelerserin ist auch die Schöpferin des Uhlinchens

Ihr Credo: Gutes Handwerk mit Stift und Papier. Immer mehr Illustrationen seien inzwischen digital erstellt. Christine Bietz gefällt das nicht. „Die Sachen sind quietschbunt, aber sie leben trotzdem nicht. Ich arbeite noch auf Papier, ich brauche das Haptische, dann lebt auch der Strich“, sagt sie. So wie bei Peines Stadt-Botschafter und Maskottchen Uhlinchen. Die freche Eule mit den großen Augen – auch sie ist Anfang der 80er-Jahre aus der Feder von Christine Bietz entsprungen.

Aus diesem Sommer ist dagegen das neueste Projekt der Oelerserin. Viele Eltern hätten sich an sie gewandt, weil sie finden, dass angebotene Malbücher so hässlich sind. Die Illustratorin und Grafikerin reagierte: Mit ihrem ersten selbst vermarkten Malbuch. Darin können Kinder nun Feen, Elfen und anderen Zauberwesen bunte Kleider verpassen.

Bücher-Illustration ist ein knallhartes Geschäft

Das neue Projekt hat allerdings noch einen anderen Grund. Selbstständige Illustratoren haben es geschäftlich nicht leicht, in Corona-Zeiten schon mal gar nicht. „Das Geschäft ist knallhart, die Honorare bei Verlagen sinken beständig. Früher konnte man alleine davon leben, das geht heute nicht mehr“, verdeutlicht Christine Bietz.

Also kümmerte sie sich um weitere Standbeine. Von der Einhörner-Handy-Hülle bis zum Rotkehlchen-Minirock – die Oelerserin entwirft zahlreiche Designs für einen Online-Shop oder zeichnet unter der Marke Artemisia Kunstpostkarten. Zudem arbeitet sie mit Demenzkranken. „Da gehe ich voll drin auf. Das ist ein schöner Gegenpol zum Alleine am Schreibtisch sitzen.“ Doch ganz ohne Kunst – das geht nicht. „Es heißt ja auch, Kunst kommt nicht von Können, sondern von nicht anders können“, merkt Christine Bietz flachsend an.

Deshalb könnte es noch gut klappen, dass sie sich noch einen Traum erfüllt. „Ich würde gerne einmal Märchen von Oscar Wilde illustrieren. Dazu könnte man wunderschöne Bilder malen“, ist die Oelerserin überzeugt.

Von Christian Meyer