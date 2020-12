Wenn Nikolaus-Strümpfe über Rundum-Leuchten gezogen werden und leuchtende Sterne am Frontlader baumeln – dann lohnt es sich mal genauer hinzugucken. In Wipshausen haben Landwirte und Traktoren-Fans mit einem weihnachtlichen Trecker-Konvoi begeistert. Und der nächste im Peiner Nordkreis ist schon in Planung.