Wipshausen

Die ganze Familie packte mit an. Seit Februar hat der Peiner Gastronom Artur Borkmann mit Freunden und Verwandten die Traditionsgaststätte „Heidkrug“ an der B214 bei Wipshausen renoviert. Da wurde geschliffen, tapeziert, gestrichen, Sanitäranlagen erneuert, Küchengeräte installiert, Balken geweist und mit Liebe zum Detail dekoriert. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hell, freundlich und gemütlich ist der einstige rustikale Gastraum geworden, in dem Artur Borkmann ab dem 15. April in seinem neuen Restaurant „Platzhirsch“ Gäste bewirten wird. „Die Wipshäuser freuen sich. Wir hatten viele Neugierige, die schon mal angehalten haben und nachfragten, was hier passiert“, stellte Borkmann erfreut fest.

Lust auf eine neue Herausforderung

Den Namen seines Restaurants hat sich Artur Borkmann sogar auf die Rotwein-Gläser gravieren lassen. Quelle: Christian Meyer

Der Name „Platzhirsch“ ist Programm. An der Wand im Gastraum hängt ein buntes Gemälde mit einem Hirschkopf, auf den Tischen stehen Kerzenhalter mit goldfarbenen Hirschköpfen, an den Türen sind Hirschköpfe aufgetragen, in der Garderobe können die Jacken an vergoldeten Geweihen aufgehängt werden, sogar in die Rotwein-Gläser ist das „Platzhirsch“-Logo eingraviert: „Und eines unserer Biere heißt auch Platzhirsch“, verrät Artur Borkmann. Nach neun Jahren als Pächter des Restaurants „Fairway“ im Golfclub in Edemissen habe er Lust auf eine neue Herausforderung gehabt – und fand sie an der Bundesstraße bei Wipshausen. In Edemissen hört er zum 31. März auf und öffnet am 15. April die Türen seines neuen und etwas kleineren Restaurants. Der „Heidkrug“ habe ihn schon länger interessiert. „Ich wollte unbedingt in der Gemeinde bleiben. Das ist die richtige Größenordnung und zu bewältigen“, sagt der 48-Jährige, der auch schon einmal ein kleines Steak- und Fischrestaurant in Goslar betrieb.

Gute Mischung zwischen moderner Hausmannskost und feiner Küche

32 Plätze kann er im Gastraum in Wipshausen anbieten, zudem gibt es einen Clubraum für Feiern, in dem rund 45 Gäste Platz finden – und dann ist da noch der große Biergarten hinter dem Gasthaus, der derzeit 66 Sitzplätze bietet, aber durchaus noch erweiterbar ist. Die Gäste können sich auf ein Speiseangebot freuen, das schon im „Fairway“ gut ankam.

Auch das passt zum Namen des neuen Restaurants „Platzhirsch“: Artur Borkmann will auch Hirschrücken anbieten. Quelle: Christian Meyer

Borkmann setzt auf eine gute Mischung zwischen moderner Hausmannskost und feiner Küche: Es sollen zum Beispiel Currywurst und Matjes ebenso auf der Karte stehen wie ein Filet vom Hirschrücken mit Brandteigkartoffeln oder geschmorte Ochsenbäckchen. Letztere waren im „Fairway“ in Edemissen zusammen mit dem „Lübchiner Schweineschnitzel“ mit gebratenen Champignons und Rahmsauce die gefragtesten Gerichte. Und an Bewährtem will Borkmann festhalten.

Wer auf der Bundesstraße 214 unterwegs ist, der sieht die Gaststätte: Auf einer Tafel am Gebäude sucht Gastronom Artur Borkmann auch nach zusätzlichem Personal. Quelle: Christian Meyer

Dazu zählt auch, dass er saisonale Gerichte wie Spargel oder Grünkohl kochen wird. Und weil es hier so perfekt hinpasst, wird es auch hausgemachtes Sauerfleisch geben. Die Kurve am „Heidkrug“ heißt bei Einheimischen auch „Sauerfleisch-Kurve“, weil die Traditionsgaststätte für dieses Gericht einst in der Region bekannt war. Borkmann weiß das. „Ich habe von Wipshäusern sogar die Geschichte des Heidkrugs bekommen“, sagt er. Die ersten Kontakte in den Ort seien sehr herzlich gewesen, das macht ihm Hoffnung.

Weiteres Personal wird gesucht

Das Reservierungsbuch auch. Am Ostersonntag, 17. April, ist die Gaststätte bereits ausgebucht. Geöffnet werden soll künftig an Wochentagen abends sowie an den Wochenenden ab mittags. Wie exakt die Öffnungszeiten ausfallen werden, hängt aber auch vom Personal ab. Zwei Servicekräfte und zwei Küchenhilfen werden Koch Artur Borkmann im „Platzhirsch“ unterstützen, doch der Gastronom sucht dringend noch weiteres Personal. Dafür hat er sogar eine Stellenanzeige mit Kreide auf eine Tafel am Gasthaus geschrieben.

„Fairway“ in Edemissen hat einen Nachfolger Artur Borkmann geht, Siegfried Werth kommt: Der Golfclub hat für sein Restaurant „Fairway“ in Edemissen bereits einen Nachfolger gefunden, der im April starten wird. Der gebürtige Österreicher Werth bringt Golfclub-Erfahrung mit, betreibt er doch auch das Restaurant im Golfclub Wolfsburg sowie die Vereinsgaststätte des Tennisclubs Schwülper. Gäste können sich auf deutsche und österreichische Spezialitäten freuen. „Es wird für alle Geschmäcker etwas dabei sein“, kündigt Werth an. Im Golfclub-Restaurant in Wolfsburg seien etwa der Backhendl-Salat oder süßer Kaiserschmarrn die Renner.

Ein Haus mit langer Geschichte: Der „Heidkrug“ soll 1770 erbaut worden sein. Früher soll er eine Raststätte für Pferde und Kutscher gewesen sein, die die alte Frachtfuhrstraße zwischen Braunschweig und Celle befuhren. Quelle: Christian Meyer

Seit Juli 2018 stand der „Heidkrug“ leer, entsprechend groß ist die Freude über ein Gastronomie-Comeback bei Wipshausens Bürgermeister Günter Meyer. „Das ist super für unsere Bürgerinnen und Bürger, wieder so einen Anlaufpunkt im Dorf zu haben. Ich hoffe mal, dass es etwas für längere Zeit wird“, sagt er.