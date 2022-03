Nachhaltige Idee: Edemisser Bio-Bauer pflanzt „lebendige Weidezaunpfähle“

Die heimische Bruch-Weide ist auch unter dem Namen Knack-Weide bekannt – und gehört zu den natürlichen Begleitern von Fließgewässern. Ihre deutschen und botanischen Namen verdankt Bruchweide ihren dünnen Zweigen, die mit einem glatten Bruch und vernehmlichem Knacken an der Basis leicht brechen. Abgerissene Zweige sind in der Lage sogenannte Adventivwurzeln auszubilden, um wieder an geeigneter Stelle anzuwachsen. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet der Bruchweide erstreckt sich von Europa bis nach Westasien. Bruchweiden erreichen eine Wuchshöhe von bis zu 15 Metern. Die Blüten der Bruch-Weide bilden sich von März bis April als Kätzchen aus.