Nach Parkrempler in Edemissen: Unfallverursacher flüchtet

Edemissen

Am Freitag, 19. März, zwischen 17.30 und 18.05 Uhr, stieß in Edemissen an der Peiner Straße auf dem Lidl-Parkplatz ein zunächst Unbekannter mit seinem Pkw gegen die Beifahrertür eines dort geparkten BMW eines 71-jährigen aus Edemissen. Der Mann sah sich die Schäden noch an und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich weiter zu kümmern.

Polizei leitet Verfahren ein

Durch aufmerksame Zeuginnen und Zeugen aus Edemissen (69 und 53 Jahre) und aus Vöhrum (48 Jahre), die den Zusammenstoß beobachtet hatten, und sofort bei der Polizei anriefen, konnte ein 31-Jähriger aus Edemissen als Unfallverursacher mit seinem Opel Corsa ermittelt werden. Er muss sich nun in einem eingeleiteten Strafverfahren wegen Unfallflucht verantworten. Den Schaden gibt die Polizei mit rund 800 Euro beim Verursacher und rund 1000 Euro beim Geschädigten an.

Von Michael Lieb