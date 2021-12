Musikverein Edemissen geht auf „Ständchen-Touren“ durch den Ort

Edemissen

Aufgrund der pandemiebedingten Auflagen konnte der Musikverein Edemissen im Jahr 2021 wieder kaum auftreten. Das Schülerorchester hatte Glück und konnte sich einmal im Ökogarten Peine mit einem Konzert präsentieren. Eine ganz besondere Aktion gab es allerdings kurz vor Jahresende: Im Dezember zogen die Musiker an den Adventssonntagen zu „Ständchen-Touren“ los.

Die Folgen und Auswirkungen der Corona-Pandemie sind für größere kulturschaffende Gruppen weiterhin bedrückend. Die Auflagen und Einschränkungen lassen kaum Spielraum für ein normales Vereinsleben. Trotz regelmäßiger Proben im Freien zur Sommerzeit und Innenproben zum Herbstbeginn in der Aula der Grundschule Edemissen war es für die jungen und alten Musiker unbefriedigend, sich nicht einem Publikum präsentieren zu können.

Freude war in ganz Edemissen zu spüren

Da kamen die „Ständchen-Touren“ des Musikvereins unter der Leitung von Jörg Boddeutsch gerade recht. Ältere Vereinsmitglieder, Sponsoren, Seniorenheime in Edemissen, langjährigen Freunde und Unterstützer des Vereins wurden mit weihnachtlicher Musik überrascht – und die Freude darüber war im ganzen Ort zu spüren.

An den ersten drei Adventssonntagen spielte jeweils eine gemischte Gruppe aus jungen und älteren Mitgliedern. Am vierten Advent waren sogar zwei Gruppen zu Fuß in Edemissen unterwegs. Fast 40 Ständchen wurden gespielt. Den Abschluss bildete ein Auftritt aller Musiker am Tannenbaum vor dem Edemisser Rathaus. Bürgermeister Tobias Faust und Ortsbürgermeister Olaf Jasper lobten und dankten dem Verein für sein Engagement im Dorf sowie der Gemeinde und versprachen ihre Unterstützung für die Zukunft.

Von der Redaktion