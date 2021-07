Millionen-Investition in neue Lagerhalle: Uetzer Zwiebeln gibt es jetzt ganzjährig

Dollbergen

Verbraucher können demnächst das ganze Jahr über Uetzer Zwiebeln kaufen. Die neue sogenannte ULO-Halle der Groka in Dollbergen macht es möglich. Die Abkürzung ULO steht für Under Low Oxygen und bedeutet sauerstoffreduzierte Lagerung. Bei einem geringen Sauerstoffanteil in der Luft halten sich die eingelagerten Zwiebeln länger.

Die Bauaufsicht hat kürzlich die neue Halle abgenommen, die bereits seit Januar fertig ist. „Sie wird in diesem Jahr das erste Mal beschickt“, kündigt Wolfgang Wrede an, der zugleich Geschäftsführer der Groka und des Mutterunternehmens Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) Osthannover ist. Die Zwiebelernte beginnt Mitte Juli.

Die Lagerkapazität der Halle, die in sechs Boxen unterteilt ist, beläuft sich auf 3000 Tonnen. Die installierte Technik reduziert den Sauerstoffanteil in der Luft von 21 auf ein Prozent. „Gleichzeitig kühlen wir die Zwiebeln bei zwei bis drei Grad“, sagt Wrede. Laut dem kaufmännischen Betriebsleiter Volker Peters kommt wegen der langen Lagerdauer nur hochwertige Ware in die neue Halle. Jede Box bleibt bis zur Vermarktung der eingelagerten Bollen verschlossen.

Der kaufmännische Betriebsführer Volker Peters (links) und Geschäftsführer Wolfgang Wrede stehen von der neuen ULO-Halle, in der in sechs Boxen 3000 Tonnen Zwiebeln gelagert werden können. Quelle: Friedrich-Wilhelm Schiller

Groka erhöht Kapazität

Die bisherigen vier ULO-Hallen der Groka haben ein Volumen von 6300 Tonnen. Somit erhöht die neue Halle die Lagerkapazität mit ULO-Technik auf 9300 Tonnen. Laut Peters kommt noch konventioneller Lagerraum für knapp 14 000 Tonnen Zwiebeln hinzu. „Wir sind nun in der Lage, unsere Kunden zwölf Monate im Jahr mit Zwiebeln aus der Region zu versorgen“, sagt Wrede. Bisher hatte die Groka Ware aus Australien und Neuseeland dazugekauft, um den Markt ganzjährig beliefern zu können.

Ein weiteres Projekt der Groka steht kurz vor dem Abschluss: der Bau eines zweigeschossigen Verwaltungsgebäudes und zweier Fahrzeugwaagen. „Wir rechnen damit, dass wir in zwei Monaten fertig werden“, sagt Wrede. Wegen des Frosts im Winter und Lieferengpässen bei Baumaterial hätten sich die Arbeiten um etwa einen Monat verzögert. Derzeit verkleiden Trockenbauer die Decken und ziehen im Bürobereich Leichtbauwände ein. Außerdem haben die Fliesenleger im Neubau zu tun. Die Maler werden in diesen Tagen erwartet.

Das alte Gebäude war zu klein

„Unser altes Verwaltungsgebäude war in die Jahre gekommen“, nennt der Geschäftsführer als Grund für den Neubau. Zudem sei es zu klein gewesen. Nach Wredes Worten entsprachen auch die Sozialräume nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die Datenübertragung per Glasfaserkabel zum Server der RWG in Uetze habe ebenfalls für das Bauprojekt gesprochen, sagt Peters. „6000 Meter Datenkabel sind im neuen Gebäude verlegt worden.“

Ein Teil der Groka-Angestellten arbeitet gegenwärtig in Uetze auf dem RWG-Gelände. Diese Mitarbeiter werden nach der Fertigstellung des Gebäudes nach Dollbergen wechseln. Am 1. Dezember erhält die Groka einen eigenen Geschäftsführer mit Büro in Dollbergen. Peters übernimmt die Geschäftsführung von Wrede, der in den Ruhestand geht. „Der Kartoffel- und Zwiebelbereich wird in Dollbergen zentralisiert“, sagt Wrede.

Es werden zwei neue Fuhrwerkswaagen installiert

„Wir bekommen zwei neue Fuhrwerkswaagen“, berichtet er außerdem. Für die erste neben dem Verwaltungsneubau sind die Fundamente gegossen worden. „Die fertigen Teile der Waage werden mit einem Tieflader angeliefert.“ Diese Waage wird die beladenen Fahrzeuge wiegen. Für die zweite Waage in der Nähe der Ausfahrt haben die Erdarbeiten begonnen. Darüber werden die leeren Fahrzeuge fahren. Die neuen Waagen arbeiten papierlos. Die Landwirte bekommen einen digitalen Lieferschein zum Beispiel auf ihr Smartphone gesendet. Bisher hatte die Groka nur eine Waage. Das war laut Wrede bei den vielen Anlieferungen während der Ernte zu wenig. Neben 23 000 Tonnen Zwiebeln kann die Groka auch noch 21 000 Tonnen Kartoffeln einlagern.

Peters zufolge bewegen sich die Investitionen für die neue ULO-Halle und das Verwaltungsgebäude mit den zwei Waagen jeweils im siebenstelligen Bereich. Genauere Angaben will das Unternehmen mit Blick auf die Konkurrenz nicht machen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller