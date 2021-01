Hildesheim

Wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in zwei Fällen sowie wegen versuchten Diebstahls unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung hat das Landgericht Hildesheim am Montag einen 42-Jährigen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Seine Mittäter erhielten Bewährungsstrafen, ein weiterer Mann wurde freigesprochen. Das teilte Gerichtssprecher Steffen Kumme mit. Die Urteilsbegründung steht noch aus.

Angeklagt waren in dem Verfahren drei Männer im Alter von 42, 23 und 28 Jahren sowie eine 39-jährige Frau. Sie sollen sich unter anderem in Edemissen Zugang zu Wohnungen und Häusern verschafft haben, um Wertgegenstände zu stehlen. Dafür sollen sie sich als Gärtner oder Handwerker ausgegeben haben.

Anzeige

Tat in Edemissen

Das Tatgeschehen in Edemissen war am Montag auch Teil der Verurteilungen des 42-jährigen, des 23-jährigen und der 39-jährigen. Dort sollen der 42-Jährige und der 23-Jährige gemeinsam mit der 39-Jährigen am 6. November 2018 ein Ehepaar aufgesucht haben. Der Haupttäter soll die Frau und den Mann abgelenkt haben, während der 23-Jährige Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von etwa 2000 Euro entwendete.

Die Frau soll im Auto gewartet haben und die Wertgegenstände bei sich versteckt haben. Auf der Flucht geriet das Trio in eine Polizeikontrolle, bei der die Beute bei der Frau gefunden wurde.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem 42-jährigen Hauptangeklagten vorgeworfen, in insgesamt sechs Fällen für rund 12 000 Euro Wertgegenstände entwendet zu haben. Sein 23-jähriger Neffe soll 4000 Euro Schaden verursacht haben.

Unterbringung in Entziehungsanstalt

Das Gericht ordnete die Unterbringung des 42-Jährigen in einer Entziehungsanstalt an. Zudem wurde die Einziehung eines Geldbetrages von 3300 Euro für aus den Taten erlangten Werte angeordnet. Im Übrigen wurde er freigesprochen.

Der 23-Jährige wurde wegen Diebstahls unter Einbeziehung einer früheren Verurteilung zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von neun Monaten und zwei Wochen verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Im Übrigen wurde er freigesprochen

Die 39-jährige Angeklagte wurde wegen Diebstahls zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Der 28-Jährige wurde freigesprochen.

Von der Redaktion