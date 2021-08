Die Fahrbahn zwischen Edemissen und Alvesse ist im Juli saniert worden, nun stehen die Markierungsarbeiten an. Dafür muss die Straße zwei Tage lang gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Die L 320 in Klein Blumenhagen: Wegen Markierungsarbeiten zwischen Edemissen und Alvesse soll die Umleitung am Montag und Dienstag in Richtung Blumenhagen verlaufen. Quelle: Archiv