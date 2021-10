Kreis Peine: Inzidenz macht deutlichen Sprung nach oben

Peine

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 69,2 meldet das Robert-Koch-Institut (RKI) am Sonntag für den Landkreis Peine. Am Samstag lag der Wert noch bei 60,4, es ist also ein deutlicher Sprung nach oben zu verzeichnen. Damit steht Peine im landesweiten Vergleich der 45 Landkreise und kreisfreien Städte nun an 18. Stelle und ist seit dem Vortag in der Tabelle ein großes Stück nach oben gerutscht: Am Samstag lag der Landkreis noch auf dem 28. Platz. Die Inzidenz für ganz Niedersachsen wird am Sonntag mit 78,2 angegeben (Vortag 75,4).

In Peine sind zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation

Die Hospitalisierung in Niedersachsen steigt ebenfalls stetig: Nach 3,3 am Freitag und 3,6 am Samstag liegt sie am Sonntag bei 3,8. Am Sonntag sind 5,0 Prozent der Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt. Damit hat dieser Wert eine kritische Marke erreicht. Dem Intensivregister ist zu entnehmen, dass im Klinikum Peine aktuell zwei Personen mit einer Corona-Infektion intensivmedizinisch behandelt werden. Beatmet werden muss davon keiner.

Landesweit die höchste Inzidenz hat derzeit Cloppenburg (269,4), gefolgt vom Emsland (144,7), Vechta (123,9), Osnabrück (118,2) und Leer (103,2). Ganz knapp unter der 100er-Marke liegt Peines Nachbarlandkreis Gifhorn (99,9). Eine Inzidenz unter 35 haben aktuell nur die Wesermarsch (23,7), Emden (30,1) und Aurich (33,1).

In Niedersachsen haben sich inzwischen 320 764 Menschen infiziert, das sind 820 mehr als am Vortag. Von Samstag auf Sonntag hat das RKI keine neuen Todesfälle registriert. Es gibt offizielle 6082 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Aktuell erkrankt sind zurzeit etwa 10 700 Menschen, als bereits genesen gelten 304 000.

Von Kerstin Wosnitza