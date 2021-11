Auch in den kommenden Wochen gibt es Landkreis Peine zahlreiche Impfangebote in der Kernstadt und in den Gemeinden, für die keine Terminvereinbarungen nötig sind. Hier lesen Sie, wann und wo die mobilen Impfteams Station machen.

Am Montag war ein mobiles Impfteam in der Grundschule Drachenstark in Edemissen zu Gast. In den kommenden Wochen gibt es viele weitere Gelegenheiten, sich impfen zu lassen. Quelle: Ralf Büchler