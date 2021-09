Kleine Konzertreihe im Kunsttreff Abbensen beginnt am Samstag

Abbsensen

Mit einem kleinen Programm startet der Kunsttreff Abbensen nach der Corona-Pause wieder: Von September bis November finden drei Veranstaltungen statt. Begleitet wird die Konzertreihe mit Arbeiten von Almut Deiters.

Musettewalzer mit Geschichten im Tangostil

„Musette adrett“ heißt es am Sonnabend, 25. September, um 17 Uhr. Akkordeonistin Bettina Born spielt und komponiert Musettewalzer in der traditionellen Pariser Art bis hin zur neuen Musette unserer Zeit. In ihrem Konzert „Musette adrett“ interpretiert sie eigene Kompositionen und mischt abwechslungsreiche Musettewalzer mit musikalischen Geschichten im Tangostil. Born lebt freischaffend in Thüringen und hat ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar erhalten. Seit vielen Jahren ist sie mit ihren Konzertprogrammen erfolgreich unterwegs. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Irische Harfe, Geige und Gesang

„Irische Harfe, Geige und Gesang“ von Máire Breatnach und Thomas Loefke gibt es am Sonntag, 17. Oktober, um 17.00 Uhr im Kunsttreff. Der Harfenist Thomas Loefke und die irische Geigerin arbeiten seit vielen Jahren zusammen. In ihrem neuen Programm stehen wieder Eigenkompositionen, die teilweise in der Coronazeit entstanden sind, im Vordergrund. Geige und Harfe gehen eine spannende emotionale Verbindung ein, die Klanglandschaften mit vielen Gesichtern und Stimmungen vermittelt, bereichert durch die grandiose Stimme von Máire Bretnach. Der Eintritt kostet 15 Euro.

Folk, Klassik, Klezmer

„Nordic Sunset“ - Folk, Klassik, Klezmer und Pop-Evergreens gibt es am Sonnabend, 6.November, um 17 Uhr. Angela Kühl und Dedl Klemt sind das Duo „Nordic Sunset“. Die gelernte Konzert-Klarinettistin und der Hamburger Bassist bei einer Country-Rockband haben sich vor einigen Jahren gefunden und präsentieren ein abwechslungsreiches musikalisches Programm. Mit ihrem musikalischen Können und ihrer heiteren Moderation werden sie dem Novemberblues entgegenwirken. Statt eines Eintrittsgeldes werden Spenden erbeten.

Von Mirja Polreich