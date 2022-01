Kreis Peine

Das Corona-Virus macht auch vor den Allerkleinsten nicht Halt. Deshalb wird auch in vielen Kitas im Landkreis Peine getestet. Eine Pflicht wie für alle Schüler ab der ersten Klasse gibt es in den Kindergärten und Krippen allerdings nicht. „Unsere Mitarbeitenden appellieren an die Eltern, ihre Kinder freiwillig zu testen“, beschreibt Petra Neumann, Sprecherin der Stadtverwaltung in Peine, das Vorgehen der Stadt. Durch das Land Niedersachsen werden bis zu drei Tests pro Woche und Kind zur Verfügung gestellt. Dabei handelt es sich um sogenannten Lolli-Tests, bei denen die Probe nicht in der Nase, sondern im Mund genommen wird.

Die Gemeinde Edemissen begrüßt die Testung von Kita-Kindern

In der Gemeinde Edemissen handhabt man es ähnlich: „Die Eltern erhalten von den Kitaleitungen für die Kindergartenkinder – also die Drei- bis Sechsjährigen – drei Testsets kostenlos ausgehändigt. Die Anwendung erfolgt derzeit auf freiwilliger Basis, selbstverständlich begrüßen wir die Nutzung“, sagt Gemeinde-Sprecher Oliver Völkening. Das Angebot werde von den meisten Eltern angenommen. Das bestätigt Vera Helms, Leiterin der Kita Ratz und Rübe in Abbensen: „Angesprochen sind nach der Vorgabe des Gesundheitsministeriums Kinder ab drei Jahren. Das sind bei uns 65 von insgesamt 80, die anderen sind noch jünger. Nur wenige der betroffenen Familien haben es abgelehnt, ihren Nachwuchs zu testen.“

Nach den Sommerferien wurde mit den Testungen begonnen, in der Anfangszeit habe es einige Fehlalarme geben. „Ich gehe davon aus, dass das daran lag, dass die Eltern noch ungeübt waren und bei der Durchführung Fehler gemacht haben. Zum Beispiel darf das Kind direkt vor dem Test nicht gegessen oder die Zähne geputzt haben“, erklärt die erfahrene Erzieherin. Inzwischen habe sich aber alles gut eingespielt.

Bei Erkältungssymptomen ist die Verunsicherung oft groß

Anlaufstellen für Familien mit Kleinkindern sind auch die Testzentren. Einige haben sich auf die Jüngsten besonders eingestellt, so wie die Einrichtung, die Basak Cesur an der Berliner Straße 5 in Lengede privat betreibt. „Ich erlebe immer wieder, dass Eltern und Betreuungspersonen verunsichert sind, wenn bei Kleinkindern Erkältungssymptome auftreten. Viele möchten die Situation bei uns abklären lassen“, weiß Cesur. Um die Jungen und Mädchen möglichst schonend testen zu können, bietet Cesur spezielle Tests an, die auch schon für Kinder unter drei Jahren gut geeignet sind und deren gute Wirksamkeit nachgewiesen ist.

Basak Cesur betreibt in Lengede ein privates Testzentrum. Auf ganz kleine Kinder ist man dort eingestellt. Quelle: Privat

Besorgte Eltern haben im Testzentrum immer wieder nachgefragt

„Auf die Problematik aufmerksam geworden bin ich durch die erhöhte Nachfrage besorgter Eltern“, sagt sie. Die gängigen Tests für Nasen-Abstriche hält sie für nicht sehr geeignet: Die Kindernasen seien dafür einfach noch zu klein. Deshalb hat sich die Gesundheits- und Krankenpflegerin, die ihr Testzentrum privat betreibt, über die Möglichkeiten informiert und entschieden, spezielle Tests anzubieten. Sie funktionieren ähnlich wie Lolli-Tests: Die Probe wird nicht in der Nase, sondern in den Wangentaschen und vom Gaumen abgenommen, also im Mund. Damit mache sie auch bei den Jüngsten gute Erfahrungen.

„Ich habe selbst drei Kinder und mir ist bewusst, dass es sich um ein sehr sensibles und heikles Thema handelt“, so Cesur. Wie alle speziell dafür zertifizierten Testzentren kann sie im Falle eines positiven Ergebnisses auch einen Abstrich für einen PCR-Test nehmen, so dass die Familien dafür nicht ins Testzentrum des Gesundheitsamtes in Peine fahren müssen. „Gerade für Eltern mit Kleinstkindern ist das doch ein ziemlicher Aufwand, vor allem wenn es möglicherweise schon infizierte Familienmitglieder und entsprechende Quarantäne-Auflagen gibt“, weiß die Lengederin aus vielen Gesprächen.

PCR-Tests seien selbstverständlich auch für Erwachsene möglich. „Ich bitte aber dringend um eine Terminvereinbarung, wenn der Verdacht einer Infektion besteht – sei es durch Kontakte zu Infizierten, aufgrund von Symptomen oder bei einem Schnelltest daheim, der positiv ausgefallen ist“, macht Cesur deutlich. Für die Durchführung von PCR-Tests würden besondere Sicherheitsmaßnahmen gelten wie die Kontaktminimierung, das Lüften und die Desinfektion der Räume zwischen den Terminen. „Außerdem sind Absprachen mit dem Labor zu treffen und einzuhalten, denn die Auswertung muss innerhalb eines festen Zeitfensters nach dem Abstrich erfolgen“, erklärt die Lengederin.

Von Kerstin Wosnitza