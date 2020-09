In Dollbergen und Dedenhausen sollen langfristig mehr Züge halten

Dollbergen/Dedenhausen

Die Region Hannover legt zur Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs einen neuen Fünfjahresplan auf. Mit dem Entwurf ist für die Menschen im Peiner Nordkreis – darunter viele Berufspendler – eine mögliche Verbesserung verbunden: Das Bestreben, den Hauptbahnhof in der Landeshauptstadt auszubauen, könnte sich positiv auf die Großraum-Bahnhöfe in Dollbergen und Dedenhausen auswirken, die auch von vielen Menschen aus dem Kreis Peine gern genutzt werden. Wenn die Erweiterung um ein bis zwei Gleise abgeschlossen ist, ermögliche das der Region zufolge eine durchgängige 30-Minuten-Taktung zwischen Hannover und Wolfsburg.

Ortsrat von Dollbergen fordert zusätzliche Stopps

Doch die Dollberger wollen so lange nicht warten: Für die Stellungnahme zum Nahverkehrsplan gab der Ortsat der Gemeinde Uetze den Wunsch nach zusätzlichen Stopps in Dollbergen mit: Konkret gewünscht sind zusätzliche Halts am Dollberger Bahhnhof immer freitags um 16.08 und 17.08 Uhr, sowie montags bis donnerstags um 13.08, 14.08 und 15.08 Uhr.

Ebenso wird der Bau der neuen Park-and-Ride-Anlage in Dollbergen angemahnt. Bereits im Nahverkehrsplan 2014 war dieses Projekt aufgeführt worden. Karin Pfitzner vom Fachbereich Verkehr der Regionsverwaltung erklärte im Juli bei einem Ortstermin am Bahnhof Dedenhausen, dass die Bauarbeiten im Herbst 2020 beginnen sollen. Begrüßt hat der Dollberger Ortsrat auch die hohe Priorität für die Erweiterung der Bike-and-Ride-Anlage. Einen Zeitplan für Planung und Umsetzung hierfür existiert aber bisher nicht.

Auch Dedenhausen will mehr Züge und mehr Parkplätze

Auch im Nachbarort Dedenhausen fordert der Ortsrat mehr Parkplätze für die Pendler aus den Nachbarlandkreisen Gifhorn und Peine ebenso wie eine engere Taktung der Regionalzüge, die an den beiden Bahnhöfen im Gemeindegebiet Uetze halten. Gemeinde- und Regionspolitiker unterstützen die Forderungen aus Dollbergen und Dedenhausen. Die Alternative, für die wachsende Zahl an Pendlern zumindest längere Züge auf der Strecke fahren zu lassen, ist derzeit ebenfalls nicht realisierbar. Dafür müssten die Bahnsteige verlängert werden. Die Region Hannover wäre wohl dazu bereit, doch die Nachbarlandkreise lehnen das aus Kostengründen ab.

Die Gemeinde Edemissen regt an, die Bahnhöfe Dedenhausen, Dollbergen und auch Hämelerwald besser mit Buslinien anzubinden. Außerdem gibt es Vorschläge zum Tarifsystem: „Ein Verbundtarif zwischen den Regionen Braunschweig und Hannover hat für die Gemeinde Edemissen eine herausragende Bedeutung“, heißt es mit dem Hinweis auf private und politische Initiativen, die sich des Themas annehmen. In diesem Zusammenhang zu nennen sind insbesondere die Stationen Dollbergen, Dedenhausen und Meinersen-Ohof.

Von Anette Wulf-Dettmer und Kerstin Wosnitza