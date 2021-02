Es geht auch um seine Existenz: Landwirt Henrik Meyer aus Blumenhagen befürchtet wegen immer schärferer Vorgaben etwa beim Düngen oder dem Einsatz von Pestiziden weitere Ertragseinbußen. In Berlin beteiligte er sich daher am Bauernprotest samt Trecker-Konvoi.

