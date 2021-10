Im Kunsttreff Abbensen: Musik, bei der sich trefflich träumen lässt

Abbensen

Endlich wieder Musik auf der Bühne! Auch ihre Veranstalterinnen-Nerven habe die Corona-Pandemie stark strapaziert, räumte Kunsttreff-Chefin Rosemarie Deyerling zum Auftakt des Konzertes der Geigerin Máire Breatnach und des Harfenisten Thomas Loefke in Abbensen ein. Nicht nur den Künstlern und der Veranstalterin sondern besonders auch dem Publikum in den entzerrten Stuhlreihen war deutlich eine Art gespannte Erleichterung und Konzert-Vorfreude anzumerken. Und dass sowohl die Geigerin als auch der Harfenist während der Ausgangsbeschränkungen und der auftrittsfreien Zeiten ihre kompositorische Kunst nicht unter Verschluss hielten, sondern im Gegenteil schon für zweifelsfrei bevorstehende besseren Zeiten vor sich aufstapelten, präsentierten sie in gewohnter und beglückender Spielfreude.

Harfe spielen auch Männer mit schütterem Haar

Nun ist besonders Thomas Loefke in Abbensen ein Garant für musikalische Verlässlichkeit in Bezug auf jene Klangbotschaften, die man allgemein mit der Inselwelt des Nordatlantiks verbindet. Und wer als Neuling im Parkett womöglich bisher immer noch dem Klischee anhing, dass sanfte Harfenklänge allein engelsgleiche und Männerphantasien folgende löwenmähnige blutjunge Traumfrauen zu erzeugen in der Lage sind, zog erstaunt die Augenbrauen hoch. Denn selbst graubärtig melierte Herren mit schütterem Haar erweisen sich zuweilen als veritable Meister an der Saitenvielfalt des irischen Nationalinstruments. Besonders dann, wenn sie musikalisch so partnerschaftlich begleitet werden, wie von der bekannten irischen Geigerin und tatsächlich jener „modernen Vertreterin der keltischen Bardenzunft“ Máire Breatnach.

Thomas Loefkes Harfenklänge sind inspiriert von der nordatlantischen Inselwelt. Quelle: Ulrich Jaschek

Wie ein stiller Märchen-Erzähler

In pandemiefreien Zeiten begibt sich Loefke üblicher Weise jährlich in Klausur zum Komponieren in die nordatlantische Inselwelt. Seine Werke sind inspiriert von der sagenhaften nordischen Mythologie mit ihren Göttern, Kriegern, süßen Götter-Töchtern, magischen Tieren aller Art und natürlich von erfüllter und meist leider unerfüllter oder verhinderter Liebe. In sich versunken zaubert der Harfenist lyrisch-poetische Klangwelten auf der keltischen Harfe, wirkt dabei wie ein stiller Märchenerzähler, dem womöglich ein gut gelaunter Gnom im Ohr die humorvolle Moderation einflüstert. Dies und der sanft-leidenschaftlich erzeugte Hauch der Geige können durchaus Lust machen auf Urlaub im Rollkragenpullover in jener Region Norwegens, in denen es „neun Monate Winter und drei weitere Monate richtig kalt“ sei.

Zuhörende werden zum Mitklatschen animiert

Geigerin Máire Breatnach gilt als Ausnahmeerscheinung in der irischen Musikszene. Quelle: Ulrich Jaschek

Breatnach entwickelt sich von Lied zu Lied mehr zu einer wahren musikalischen Botschafterin, wenn sie stimmungsvoll gälisch a cappella die großen traditionellen irischen Liebeslieder singt und die Zuhörenden sogar zum Mitklatschen motiviert. Das Duo vermittelt auf eine besonders betörende Weise den Eindruck von zauberhaft-kargen fernen Landschaften weit abseits allen Mainstreams, die sich durch nichts, aber auch gar nichts von dem, was in diesen Zeiten die Welt erschreckt, beeindrucken lässt.

Das Ergebnis ist mal melancholische oder auch sprudelnd frische Musik, bei der es sich stets trefflich träumen lässt – von besseren Welten, urgesunder Natur und menschlichen Menschen. Das Publikum kehrt aus einer Klangwelt von Frieden und Entspannung nur unwillig und nach energisch eingeforderten Zugaben nur unwillig in die Wirklichkeit zurück.

Von Ulrich Jaschek