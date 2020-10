Unterrichtsausfall, weil Fachräume renovierungsbedürftig sind, auch vier Jahre nach Start kein großes Logo am Gebäude, eine Mensa, die zu klein ist – Unmut hat sich bei Eltern, Schülern und Kollegium der IGS Edemissen zusammengebraut. In einem offenen Brief fordert der Schulelternrat den Landkreis Peine auf, als Schulträger endlich für Verbesserungen zu sorgen.

Die Integrierte Gesamtschule in Edemissen. Seit 2016 gibt es die IGS. Der Schulelternrat fordert in einem offenen Brief vom Landkreis, die Schule mehr in den öffentlichen Fokus zu rücken und Umbauten für Fachräume schnellstmöglich zu erledigen. Quelle: Christian Meyer