IGS Edemissen: Cybermobbing als Unterrichtsstoff

Edemissen

„Ich dachte nicht, dass einer, der so alt ist wie mein Opa, weiß was Instagram ist“, staunt ein Schüler aus dem sechsten Jahrgang der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edemissen. Offenbar hat Medienpädagoge Jens Wiemken vom Jugendschutz Niedersachsen in Hannover bei den Schülern Eindruck hinterlassen. Kürzlich hat er mit ihnen einen Online-Workshop zum Thema Cybermobbing durchgeführt.

„Es sind schwierige Zeiten für Schülerinnen und Schüler, die meisten sozialen Kontakte beschränken sich auf das Internet. Bei allen Vorteilen und Möglichkeiten, die das Internet bietet, stellt sich gerade in Bezug auf Jugendliche die Frage, was passiert, wenn dieses Medium missbraucht wird?“, erklärt Thomas Kosche, Leiter des sechsten Jahrgangs an der IGS, die Motivation für den Workshop.

Schüler übten, sich in jemand anderes hineinzuversetzen

Wiemken kombinierte dazu die schuleigene Kommunikationsplattform Iserv mit verschiedenen interaktiven Angeboten. So bildete den Einstieg in den Workshop ein Video, das immer wieder unterbrochen wurde. „Während dieser Unterbrechungen wurden den Schülern Fragen aufgezeigt, und sie mussten sich für eine Lösung entscheiden. Erst nach dem Auflösen lief das Video automatisch weiter“, berichtet Thomas Kosche. Es ging darum, sich in die Hauptfigur hineinzuversetzen und bestimmtes Verhalten zu bewerten.

Im Anschluss besprach Jens Wiemken mit den Schülern die Lösungen und auch den Film. Dieses Gespräch bildete die Grundlage für den weiteren Verlauf des Workshops, in dem es unter anderem auch um die rechtlichen Belange ging. Außerdem wurden die Unterschiede zwischen Mobbing und Cybermobbing herausgestellt, wofür die virtuellen Gruppenräume bei Iserv genutzt wurden. Die Folgen herabwürdigender Äußerungen sowie die Konsequenzen der Verbreitung von Bildern oder Videos sind den Schülern nun bekannt. Außerdem haben sie erarbeitet, wie man bei Cyber-Mobbing gegen sich oder gegen andere vorgehen kann.

Workshop soll fester Bestandteil an der Schule werden

„Den gesamten Themenbereich hat Herr Wiemken äußerst kindgerecht aufgearbeitet“, lobt Kosche das Vorgehen des Medienpädagogen. „Auch unsere Schüler waren begeistert. Das lag unter anderem an den Selbstversuchen, dem interaktiven Konzept und der medialen Vielfalt.“ Es ist daher kein Wunder, dass der Workshop zum festen Bestandteil der sozialen und medialen Ausbildung aller Schüler der IGS werden soll.

Von Kerstin Wosnitza