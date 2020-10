Herdenschutzhunde behüten die Schafe vor dem Wolf

Uetze-Obershagen

Ein Panorama wie aus dem Bilderbuch bietet sich dem, der in der Nähe des Milchhofes Osterwiesen bei Obershagen in der Gemeinde Uetze in der Feldmark spazieren geht: Entspannt weidet die Herde des Schafzüchters Michael Kage auf sattem Grün. Inmitten der 600 wolligen Nutztiere dösen fünf Pyrenäen-Berghunde in der Sonne, einer hält die Wacht. Idylle pur. Doch es gibt einen ernsten Hintergrund: Die Hunde sollen die Herde schützen – insbesondere vor Wölfen, die seit einiger Zeit verstärkt Jagd auf Weidetiere machen. Auch der nördliche Landkreis Peine ist betroffen. Erst am Montag gab es bei Klein Eddesse einen Vorfall mit toten Schafen, für den vermutlich ein Wolf verantwortlich ist.

„Seit ich meine tierischen Kollegen habe, kann ich wieder ruhig schlafen“, sagt Kage zufrieden. Er spricht in erster Linie von den Wölfen, die im Gebiet des Burgdorfer Holzes leben. „Früher haben mich viele belächelt, aber das ist jetzt vorbei“, sagt der Schafzüchter vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklung.

Zur Anschaffung von Herdenschutzhunden hatte sich Kage entschlossen, weil im Frühjahr 2016 ein Wolf vier Kamerunschafe des Obershagener Nebenerwerbslandwirts Tobias Hartmann gerissen hatte. „Ein Kollege von mir hatte bereits Hunde und gute Erfahrungen damit gemacht“, sagt Kage. Der Kollege griff ihm bei seinen Anfängen unter die Arme. „Ich habe gerade noch rechtzeitig die Kurve bekommen“, ist Kage überzeugt. Seiner Meinung nach bieten die Hunde den wirksamsten Schutz vor Wölfen. „Aber man muss es wollen. Und richtig machen.“ So müssten sich die Schafe erst einmal an die gewöhnen. „Sie müssen umsetzen, dass es gut und nicht schlecht für sie ist, dass die Hunde da sind.“

Ein Hund hält immer Wache, im Ernstfall sind alle sofort hellwach

Das Bild vom faul dösenden Hund täusche, sagt Kage: „Eigentlich hält immer einer Wache, und wenn etwas im Busch ist, sind alle sofort hellwach und stehen wie eine Eins, insbesondere in der Dämmerung und in der Nacht.“ Der Drang der Hunde, die inmitten einer Herde geboren wurden, die ihnen anvertrauten Tiere zu beschützen, sei enorm. Egal, ob Füchse, Wölfe oder andere Eindringlinge in ihrem Territorium auftauchen: Sofort treiben sie die Herde zusammen und postierten sich um sie. Für Pyrenäen-Berghunde hatte sich der Obershagener deshalb entschieden, weil sie nicht versuchen, Eindringlinge oder auch nur an der Weide stehenbleibende Spaziergänger durch Dauergebell zu vertreiben.

„Ich habe hier noch keinen Wolf gesehen. Ohne die Hunde wäre der bestimmt schon in der Herde gewesen“, sagt der Schafzüchter. Den Wölfen selbst sei aus Kages Sicht übrigens kein Vorwurf dafür zu machen, dass sie Nutztiere angreifen. „Es sind Tiere, die keine Feinde haben und einen aus ihrer Sicht gedeckten Tisch vorfinden.“ Hier müsse die Politik aktiv werden. „Wenn sie merken, dass es Gegenwind gibt, werden sie schon vorsichtiger werden.“ Doch da werde sich vor in anderthalb, zwei Jahren nichts Wesentliches tun, mutmaßt der Schafzüchter.

Folgekosten für Hundehaltung sind nicht zu unterschätzen

Als positiven Nebeneffekt seiner tierischen Wächter vermeldet er, dass ab und an vorkommende Diebstähle etwa von elektronischen Gegenständen aufgehört hätten. „Und Probleme mit Raben, die auf die Lämmer einhacken, habe ich auch keine mehr“, sagt Kage. Wermutstropfen der aus seiner Sicht sehr effektiven Sicherung: die Kosten. Für einen erwachsenen, ausgebildeten Herdenschutzhund könne man schon 5000 bis 10 000 Euro auf den Tisch legen. Und ein erfahrenes Tier müsse es sein, gerade, wenn Wölfe eine Herde bereits mehrmals heimgesucht hätten. „Dass das mit einem Welpen nicht funktioniert, ist ja klar.“

Die Anschaffung wird gefördert, die Folgekosten nicht

Hinzu kommen Kosten für Futter, Tierarzt, Versicherung, Hundesteuer und Ausbildung in Höhe von noch einmal etwa 2000 Euro pro Hund und Jahr. Für diese Kosten muss der Besitzer selbst aufkommen. Die Anschaffung von Hunden – ähnlich wie die von Schutzzäunen – kann jetzt mit 100 Prozent gefördert werden.

Schafzüchter Michael Kage ärgert sich, dass viele Spaziergänger die von ihm aufgehängten Schilder nicht beachten.

„Bei mir waren es damals 80 Prozent“, sagt Kage. Was ihn wirklich ärgert: Dass Spaziergänger ihre Hunde unangeleint laufen ließen oder seine Hunde anlockten. „Ich habe extra Schilder aufgestellt, auf denen erklärt ist, warum das nicht sein soll“, ärgert sich der Obershagener. Es handle sich schließlich um Hunde, die einer Arbeit nachgingen. „Gerade wer selbst einen Hund hat, sollte das doch verstehen.“

