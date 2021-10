Heimatverein gibt Kalender von Edemissen für 2022 heraus

Edemissen

Der Heimat- und Archivverein Edemissen bietet einen Kalender mit zwölf neuen Motiven aus der Ortschaft und der Gemarkung für das Jahr 2022 an. Zu sehen sind Naturaufnahmen ebenso wie Fotos von markanten oder bedeutsamen Gebäuden, etwa dem ältesten Fachwerkhaus in Edemissen aus dem Jahr 1574 oder dem Verbindungsweg zwischen Blumenhagener und Mödesser Straße. Zu allen Bildern gibt es kurze erläuternde Begleittexte.

Den Kalender gibt es für 7 Euro

Der Kalender im DIN A 4-Format kann in Edemisser Geschäften für 7 Euro erworben werden. Er liegt unter anderem bei Lotto-Schmidt in der Peiner Straße, an der Raiffeisen-Tankstelle, in der Dirk-Apotheke in der Hermann-Löns-Straße, bei Vino Doni in der Oedesser Straße, sowie bei Skribo Schüler und EP: Schmidt+Partner im Einkaufszentrum aus.

Man kann ihn aber auch direkt beim Heimat- und Archivverein im Archiv am Rathaus während der Öffnungszeit Mittwochs von 16.30 bis 18.00 Uhr bekommen oder unter have1982@heimatgeschichte-edemissen.com beziehungsweise telefonisch bei Reinhard Bartels, 05176/8744 bestellen.

Von Kerstin Wosnitza