Fahrtzeit ist montags bis freitags in den frühen Morgenstunden. Mit dem zusätzlichen Zug, der auch in Dollbergen, Dedenhausen und Meinersen hält, wird auf das starke Pendleraufkommen reagiert. Die Abfahrtszeiten stehen bereits fest.

Pendler steigen am Bahnhof Dollbergen in einen Nahverkehrszug. Ab der kommenden Woche wird in den frühen Morgenstunden ein zusätzlicher Zug eingesetzt. Das Bild entstand vor Corona. Quelle: Archiv