Geschichte mal anders: Wipshausen lockt mit Foto-Rallye

Wipshausen

Dass Geschichte alles andere als eine staubtrockene Angelegenheit sein kann, beweist das Team des Dorfarchivs Wipshausen gerade mit einer schönen Mitmach-Aktion. Noch bis zum 7. November können alle Interessierten bei einer Foto-Rallye im Ort miträtseln, über historische Bilder staunen und mit etwas Glück sogar etwas gewinnen. „Der Start verlief schon einmal ganz gut“, stellte Mitorganisator Lennart Lühn fest, der sich auch darüber freute, dass er auch schon einige Jüngere entdeckte, die auf Spurensuche gegangen sind.

Sieben Stationen mit Gebäude-Rätseln

Sieben Stationen, sieben historische Bilder aus der Dorfgeschichte, sieben Hinweise: Die Fotorallye haben vor allem Maike Schwarz, Maiu Castelar und Janis Heinecke aus dem Team des Dorfarchivs Wipshausen ausgearbeitet. Anhand der Fotos sollen die Teilnehmer erkennen, welches Gebäude des Ortes jeweils darauf abgebildet ist. Denn dorthin müssen sie gehen, um das nächste Rätsel lösen zu können. Das Knifflige dabei ist, dass sich die Gebäude durchaus verändert haben. „Die Bilder stammen nämlich zum Großteil aus den 30er-, 40er- und 50er-Jahren“, erläutert Lennart Lühn. Doch er betont auch: „Die Rätsel sind so gewählt, dass auch Neubürger mit noch geringen Ortskenntnissen teilnehmen können.“

Strecke ist auch für Ältere zu bewältigen

So viel sei verraten: Am Startpunkt am Eier-Kasten von Familie Gödecke in der Kirchstraße 13 geht es bildlich zurück in die 70er-Jahre, auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme sind zwei gut gelaunte Seniorinnen mit Kopftuch zu sehen, die sich untergehakt haben, im Hintergrund ist das Gebäude zu sehen, das erraten werden muss. An der ersten Station sind zudem die Mitmach-Zettel für die Foto-Rallye zu bekommen. Die Teilnehmer werden gebeten, sich einen eigenen Stift mitzubringen.

An der Zielstation kann der ausgefüllte Zettel für die Teilnahme am Gewinnspiel eingeworfen werden, zudem wartet dort noch ein kleines Zusatzrätsel – eine Bonusfrage. Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern ausgelost. Die zurückzulegende Strecke beträgt laut Organisatoren weniger als 2000 Meter. „Sie ist somit auch für ältere Mitbürger zu bewältigen. Es sollte etwa eine Stunde Zeitaufwand eingeplant werden.“

Wipshausens neuer Heimatkalender ist da Die Arbeit des Dorfarchivs Wipshausen finanziert sich auch durch Einnahmen aus dem Verkauf des Heimatkalenders. Jetzt ist das druckfrische neue Exemplar für 2022 fertig. Interessierte können ihn ab sofort wieder für sieben Euro kaufen. Er ist erhältlich bei allen Mitgliedern des Dorfarchivs, unter dorfarchivwipshausen@gmx.de oder in Heuers Blumenladen. Die Hälfte der Erlöse geht an andere Wipshäuser Vereine oder Projekte.

Schon im Vorjahr hatte das Team des Dorfarchivs Wipshausen eine gute Idee: Es organisierte eine coronakonforme Foto-Ausstellung im Ort. In Schaufenstern waren historische Bilder zu sehen, die bei einem Spaziergang bestaunt werden konnten. Quelle: privat

Wegen der Corona-Krise hat sich das Team des Dorfarchivs Wipshausen damit erneut kreativ gezeigt: Schon im Vorjahr hatte es eine große coronakonforme Foto-Ausstellung organisiert. Denn die rund 200 alten Bilder waren beim Spaziergang an der frischen Luft in mehreren Schaufenstern im Ort zu sehen. Fotos, Dokumente, Negative, Dias: Das Team Dorfarchiv hat in der vergangenen Jahren bereits rund 20 000 Dokumente digitalisiert.

Von Christian Meyer